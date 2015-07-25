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Океан спутника Сатурна кишит жизнью

21 марта 2016, понедельник, 10:00 – БРЯНСК.RU   |     |  Версия для печати
Океан спутника Сатурна кишит жизнью
Океан спутника Сатурна кишит жизнью
Главные надежды на обнаружение внеземной жизни современные ученые связываются не Марсом и Венерой, и даже не с далекими звездами, а со спутниками крупных планет Солнечной системы, такими как Европа, Титан и Энцелад. Мощные гравитационные поля Сатурна и Юпитера создают приливные силы, которые согревают эти космические тела.

Наличие океана жидкой воды под ледяной поверхностью Энцелада – открытого Уильямом Гершелем еще в 18 веке спутника Сатурна – стало очевидным благодаря многолетним наблюдениям зонда Cassini. Также, установлено, что на Энцеладе помимо жидкой воды, есть углерод и азот в виде аммиака. Эти обстоятельства, по мнению ученых, вполне могут способствовать возникновению жизни.

Единственный важный момент – кислотность океана, скрытого под ледяной коркой спутника. Этот вопрос является фундаментальным, так как определяет принципиальную возможность существования жизни на Энцеладе. "Нам всего-то и надо, что погрузить лакмусовую бумажку в океан Энцелада и прикинуть, могут ли живые организмы развиться в воде с такой кислотностью. Но мы пока не можем себе этого позволить. Зато можем оценить баланс струй воды, выбрасываемых гейзерами Энцелада с помощью анализа их спектра", – уверяет Кристофер Глейн, разработавший уникальную методику.

Астрофизик из США при помощи инструмента Cosmic Dust Analyzer сумел измерить содержание карбонатов в составе материала струй, извергающихся с поверхности ледяного спутника Сатурна, и создал подробнейшую химическую модель океанов Энцелада, основанную на измерении количества растворенного углерода в выбросах гейзеров.

Как говорится в статье, опубликованной Глейном в журнале Geochimica et Cosmochimica Acta, баланс кислотности океана Энцелада находится на уровне 11-12, то есть примерно как у мыльной воды. Такой показатель, в сочетании с так называемой серпентизацией – активным геологическим процессом у дна, создают вполне реальные условия для зарождения жизни.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни.ру

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