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Океан спутника Сатурна кишит жизнью
21 марта 2016, понедельник, 10:00 – БРЯНСК.RU | | Версия для печати
Наличие океана жидкой воды под ледяной поверхностью Энцелада – открытого Уильямом Гершелем еще в 18 веке спутника Сатурна – стало очевидным благодаря многолетним наблюдениям зонда Cassini. Также, установлено, что на Энцеладе помимо жидкой воды, есть углерод и азот в виде аммиака. Эти обстоятельства, по мнению ученых, вполне могут способствовать возникновению жизни.
Единственный важный момент – кислотность океана, скрытого под ледяной коркой спутника. Этот вопрос является фундаментальным, так как определяет принципиальную возможность существования жизни на Энцеладе. "Нам всего-то и надо, что погрузить лакмусовую бумажку в океан Энцелада и прикинуть, могут ли живые организмы развиться в воде с такой кислотностью. Но мы пока не можем себе этого позволить. Зато можем оценить баланс струй воды, выбрасываемых гейзерами Энцелада с помощью анализа их спектра", – уверяет Кристофер Глейн, разработавший уникальную методику.
Астрофизик из США при помощи инструмента Cosmic Dust Analyzer сумел измерить содержание карбонатов в составе материала струй, извергающихся с поверхности ледяного спутника Сатурна, и создал подробнейшую химическую модель океанов Энцелада, основанную на измерении количества растворенного углерода в выбросах гейзеров.
Как говорится в статье, опубликованной Глейном в журнале Geochimica et Cosmochimica Acta, баланс кислотности океана Энцелада находится на уровне 11-12, то есть примерно как у мыльной воды. Такой показатель, в сочетании с так называемой серпентизацией – активным геологическим процессом у дна, создают вполне реальные условия для зарождения жизни.
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