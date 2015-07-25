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Объявлены цены на iPhone SE для России
21 марта 2016, понедельник, 23:29 – БРЯНСК.RU | | Версия для печати
iPhone SE будет доступен в металлическом корпусе в цветах "серый космос", серебристый, золотой и "розовое золото". Модели с памятью 16 и 64 гигабайта стоят от 37 990 рублей. Новый смартфон получил дизайн в стиле пятого поколения "яблочных" гаджетов и дисплей диагональю четыре дюйма. Устройство оснащено новейшим процессором A9. Основная камера c 12-мегапиксельной матрицей способна снимать видео в разрешении 4K. Дисплей гаджета не поддерживает функцию 3D Touch.
Новый планшет iPad Pro весом менее 450 граммов и 9,7-дюймовым дисплеем выпускается в цветах серебристый, золотой, "серый космос" и "розовое золото". Его цена составит от 52 990 рублей за модель Wi-Fi с памятью 32 гигабайта и от 63 990 рублей за модель Wi-Fi + Cellular с памятью 32 гигабайта. iPad Pro выйдет в двух размерах с объемом памяти 32 гигабайта и 128 гигабайт. Впервые появился вариант с памятью 256 гигабайт.
Как и оригинальный iPad Pro, его уменьшенная версия оснащена двумя парами динамиков, процессором A9X и совместима со специальными аксессуарами: внешней клавиатурой, также уменьшенной, и стилусом Apple Pencil. Размер матрицы у основной камеры нового iPad Pro составляет 12 мегапикселей. Его новая система True Tone Display анализирует окружающее освещение в реальном времени и, руководствуясь этими данными, изменяет цветовую температуру изображения.
Отметим, что в России новинки появится в продаже в начале апреля. Аксессуары, разработанные Apple, в том числе кожаные чехлы для Apple Watch черного и темно-синего цветов, поступят в продажу по цене от 3290 рублей.
Источник:
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