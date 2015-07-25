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Обама пообещал Кубе быстрый интернет
21 марта 2016, понедельник, 16:16 – БРЯНСК.RU | | Версия для печати
Так, вслед за американским лидером Остров свободы обещает посетить быстрый интернет. "У Google есть соглашение по установке точек доступа Wi-Fi и обеспечению острова широкополосным интернетом", – цитирует ТАСС Барака Обаму. Подробности сделки, по всей видимости, появятся вскоре.
Напомним, ранее американский лидер назвал свой визит на Кубу историческим. Впрочем, другие политики относятся к этой поездке без особого энтузиазма. В частности, председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков заметил, что восстановление Вашингтоном дипломатических отношений с Гаваной – "не более чем исправление глупости длиною в 55 лет".
Содержат скептицизм и комментарии американских политиков. В частности, кандидат в президенты США Дональд Трамп счел тот факт, что делегацию США в аэропорту встречал министр иностранных дел Кубы, а не Рауль Кастро. В Белом доме отметили, что так планировалось изначально.
Напомним, дипломатические отношения между странами были разорваны вскоре после того, как к власти на Кубе в 1959 году пришел Фидель Кастро, а восстановлены – летом 2015 года. Курс на нормализацию отношений был взят в декабре 2014 года.
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