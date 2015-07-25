New Horizons "унес" с собой часть Плутона

Как говорится в статье, опубликованной в журнале Science, ученые, работающие с плазменными и пылевыми инструментами зонда New Horizons, были удивлены, насколько чистой оказалась орбита Плутона. Вопреки ожиданиям специалистов NASA, пылинок и космического мусора на орбите карликовой планеты ненамного больше, чем в пустоте между планетами Солнечной системы.
"Это удивительно, но космос в окрестностях Плутона практически пуст. Любой космический "мусор", который появляется здесь, притягивается либо самой планетой, либо ее лунами. Эта очистка происходит вследствие каких-то планетарных процессов, объяснить которые мы пока не можем", – отмечает Францес Багенал из университета Колорадо в Боулдере (США).
Несмотря на "чистоту", инструментам New Horizons удалось поймать порядка 16 пылинок во время сближения с Плутоном и всего одну – во время пролета через его систему. По мнению научной команды миссии New Horizons, луны карликовой планеты могут выступать в качестве своеобразных космических "пылесосов". Однако говорить об этом с уверенностью ученые смогут только после детального анализа собранной пыли.
Другой странностью, открытой New Horizons, стало то, как Плутон взаимодействует с солнечным ветром. Как отмечают ученые, поток заряженных частиц и плазмы почти не уносит молекулы газов из атмосферы Плутона в открытый космос, так как карликовая планета, по неизвестным причинам, почти не взаимодействует с ним. Это в очередной раз делает Плутон уникальным объектом Солнечной системы, который ведет себя совершенно непохожим образом – ни на Землю, защищенную от солнечного ветра магнитным полем, ни на Марс и Венеру, не обладающими подобной защитой.
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