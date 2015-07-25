Названо главное препятствие для инопланетян



Названо главное препятствие для инопланетян

Как говорится в научной статье, опубликованной в издании The Atlantic, современные телескопы зачастую не могут преодолеть препятствие из облаков, которые окружают далекие экзопланеты. Как пример, ученые из Массачусетского технологического института приводят неудачу телескопа Hubble, который потратил много месяцев на изучение землеподобной планеты GJ 1214b у звезды в созвездии Змееносца.Самый продвинутый телескоп 15 раз снимал планету, пока она проходила по орбите на фоне своей звезды, и свет последней просвечивал сквозь атмосферу. Однако спектральный анализ не смог рассказать ничего о химических соединениях в атмосфере GJ 1214b – выяснилось только, что она окружена плотным слоем облаков. Как уверяют ученые, атмосферы других планет аналогичных размеров также оказались "засекречены" облаками.По словам астрономов, именно облака являются серьезным препятствием на пути к открытию новых космических тайн, в том числе, об инопланетной жизни. Однако, если другие цивилизации взглянут на Землю, то тоже "утонут" в облаках. Сейчас ученые ищут способ, как обойти облачную преграду. В лаборатории Массачусетского технологического института намерены воссоздать облачный покров, чтобы при помощи лазера выяснить, под каким углом их стоит изучать в реальном мире.

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