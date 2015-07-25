NASA устроит пожар в открытом космосе



NASA устроит пожар в открытом космосе

Американское космическое агентство NASA намерено провести эксперимент с горением в открытом космосе, который называется Saffire-1. Для этого будет подожжен автоматический грузовой корабль снабжения Cygnus.Как только он доставит все необходимое на Международную космическую станцию (МКС) и отдалится на безопасное расстояние, загорится ящик с композитным материалом из хлопка и стеклопластика, пишет "Лента.Ру". Один из авторов эксперимента уточняет, что эксперименты с горением в космосе проводились и раньше, но это был материал длиной всего в несколько сантиметров."Пожар в космосе был в центре внимания многих экспериментов. Раньше мы сжигали небольшие материалы, но для того, чтобы в действительности понять поведение огня нужно работать с более реалистичными габаритами", – цитирует Gizmodo одного из авторов эксперимента Гэри Раффа.Специальные датчики будут замерять показатели содержания кислорода и углекислого газа. Весь эксперимент будет заснят на видеокамеры. Ожидается, что данные поступят на Землю спустя восемь дней после эксперимента. В агентстве отмечают, что Saffire-1 будет проведен вдали от МКС.

БРЯНСК.RU