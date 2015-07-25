NASA разглядело дождь на Плутоне



NASA разглядело дождь на Плутоне

"Плотность атмосферы Плутона резко менялась в последние несколько миллионов, а может быть, и миллиардов лет. Эти колебания говорят нам о том, что в прошлом, возможно, по поверхности Плутона текли потоки жидкостей", – заявил руководитель миссии New Horizons Алан Стерн, выступая на ежегодной конференции по изучению Луны и планет в американском Те-Вудлендс.По данным ученых, ось вращения Плутона повернута к плоскости его орбиты на экстремальные 120 градусов, благодаря чему "зимние" и "летние" сезоны на карликовой планете меняются крайне резким образом каждые 248 лет. Благодаря такому наклону оси, полярные регионы планеты покрывают просто гигантскую территорию и их границы простираются до тех широт, где на Земле расположены субтропические климатические пояса.Как показывают расчеты планетологов, около 800-900 тысяч лет назад по поверхности Плутона могли течь реки, заполненные жидким азотом. В то время атмосфера планеты была гораздо плотнее, чем сегодня, и в некоторых точках поверхности, постоянно освещаемых Солнцем, ее давление было в 5-40 раз выше, чем сегодня на Марсе. Сейчас, по данным ученых, Плутон постепенно двигается в сторону "ледникового периода" – температуры поверхности и ее освещенность падают, а атмосфера постепенно осаждается на его поверхности в виде залежей замороженного азота и других газов.

БРЯНСК.RU