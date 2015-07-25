NASA показало взрыв звезды (видео)



NASA показало взрыв звезды (видео)

Как сообщает официальный сайт NASA, в 2011 году космическая обсерватория наблюдала взрыв звезды KSN 2011d, которая в 500 раз больше и в 20 тысяч раз ярче Солнца. Этот красный сверхгигант расположен на расстоянии 1,2 миллиарда световых лет от Земли. После взрыва в течение двух недель происходило нарастание яркости светила – со 130 миллионов до 1 миллиарда раз больше, чем у Солнца. При этом сама вспышка длится около 20 минут.Как уверяют ученые, после того, как в звезде закончилось термоядерное топливо, она разрушилась под действием гравитации. Этот процесс сопровождается образованием плотного ядра (нейтронной звезды) и сбрасыванием в окружающее пространство его оболочки.Также в 2011 году Kepler обнаружил еще один взрыв сверхновой. Звезда KSN 2011a, расположенная на расстояния 700 миллионов световых лет от Земли, в 300 раз больше Солнца. В первом взрыве, в отличие от второго, вспышке предшествовал резкий всплеск яркости светила. Причиной этого могла быть малая масса KSN 2011a.Отметим, что для того, чтобы смоделировать на видео взрыв сверхновой звезды, астрофизики проанализировали световые лучи, который телескоп Kepler "захватывал" каждые 30 минут в течение трех лет. Этот свет исходил от 50 триллионов звезд, которые расположены в 500 галактиках.

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