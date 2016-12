NASA показало озеро на Плутоне



NASA показало озеро на Плутоне

Американское космическое агентство NASA на 47-й Лунной и планетарной конференции представило новые данные об исследовании Плутона. Специалисты отмечают, что снимки свидетельствуют о существовании на планете жидких веществ.К этому выводу ученые пришли после получения данных с New Horizon, который отдалился от Плутона уже на 300 миллионов километров, но все еще посылает информацию. На планете, заключило NASA, ранее был жидкий азот, к тому же он мог сохраниться по сей день – под толстой коркой льда.Предположение о протекании жидкого азота получено на основе моделирования изменения климата Плутона с течением времени. Цифры указывают на то, что в истории маленькой планеты был момент, когда она нагревалась до температуры, которая расплавляла это вещество, пишет New Scientist.Если это предположение верно, то таким образом можно объяснить неоднородность поверхности Плутона. Судя по фотографиям, там есть своеобразные каньоны, ущелья и впадины, где могла быть вода.Примечательно, что одно фото с New Horizon ученых привлекло более других. На нем видна гладкая поверхность, которая похожа на замерзшую воду. "Трудно придумать альтернативную модель, которая объяснила бы эту странную морфологию", – заявил глава исследования Алан Стерн.

БРЯНСК.RU