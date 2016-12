NASA опубликовало шокирующее фото Солнца



С помощью компьютерного моделирования специалисты NASA показали солнечные магнитные поля с необычной точки зрения. Спектральными инструментами они нарочно "подкрасили" его для лучшего восприятия. При этом для создания изображения использовались не только фото, но и многолетние результаты измерений и моделирования магнитного поля.За основу был взят снимок, сделанный 12 марта инструментами Обсерватории солнечной динамики NASA (Solar Dynamics Observatory). На изображении четко видно, что плотность солнечных магнитных полей не одинакова. Как уверяют ученые, она меняется в зависимости от движения материла на поверхности и внутри Солнца.Picturing the Sun's Magnetic Field: This illustration lays a depiction of the sun's magnetic fields over an image captured by our Solar Dynamics Observatory on March 12. The complex overlay of lines can teach scientists about the ways the sun's magnetism changes in response to the constant movement on and inside the sun. Note how the magnetic fields are densest near the bright spots visible on the sun – which are magnetically strong active regions – and many of the field lines link one active region to another. Credits: NASA/SDO/AIA/LMSAL #Nasa #space #sun #nasabeyond #astronomy #science Фото опубликовано NASA (@nasa) Мар 15 2016 в 7:48 PDTСветлые пятна – это магнетически активные регионы. А "белые нити" – это силовые линии, которые связывают активные регионы. В NASA считают, что благодаря полученному изображения можно проследить связи между пятнами и нитями. Это должно помочь ученым лучше изучить природу солнечного магнетизма.

