На чем сидит мировой интернет



На чем сидит мировой интернет

В Топ-5 мобильных браузеров на мировом рынке второе место занимает еще один китайский продукт UC Browser. Браузер от Alibaba Mobile Business Group быстро обрел популярность на китайском рынке и по состоянию на февраль 2016 года занял 20% на мировом рынке браузеров. В Китае он занимает первое место, популярность браузера быстро выросла и в других развивающихся странах – в Индии и Индонезии, где он тоже занимает лидирующие позиции.Серьезная битва за мобильный рынок развернулась между браузерами в последние несколько лет в Северной Америке. Это обусловлено тем, что две крупнейшие мобильные платформы были созданы именно здесь. Однако наибольшие темпы роста приходятся на Азию. В то время как китайский рынок близится к насыщению, рынок в Индии только начал развиваться, а в Индонезии – находится в разгаре своего развития (здесь рынок меньше, но он по-прежнему велик).Далее рассмотрим, какие браузеры наиболее популярны на различных мировых континентах и с помощью чего чаще всего в сеть выходят русскоговорящие пользователи.Лидирующая позиция Safari в Северной АмерикеВ Северной Америке лидирующие позиции у Safari. Последние 12 месяцев лидером на этом рынке является бисером браузер от Apple, его догоняет Chrome. Остальные браузеры, за исключением Android Browser, имеют очень маленькие доли. Это обусловлено вездесущностью iPhone и важностью данного региона для Apple. Ни один браузер не смог отобрать первенство у Safari, даже несмотря на то, что Chrome является кросс-платформенным.Лидерство Android в ЕвропеВ Европе ситуация иная – первое место занимает Chrome, тогда как у Safari второе место. За последние 12 месяцев позиции Chrome существенно укрепились. Особенно это заметно в сравнении с другими браузерами, которые не увеличили рыночную долю или вовсе сократили ее. Chrome явно выделяется на фоне других с долей рынка около 50%.Safari на третьем месте в Южной АмерикеЖители Южной Америки любят Android. Об этом говорит тот факт, что Chrome и встроенный в Android системный браузер занимают два первых места в этом регионе. Доля Safari за последние 12 месяцев здесь существенно не изменилась. Opera и IE идут ноздря в ноздрю – это примечательно по той причине, что IE присутствует только в платформе Windows Phone. С другой стороны, браузеру Opera тот факт, что он является кросс-платформенным, увеличить рыночную долю не помог.Safari занимает первое место в Австралии и Новой Зеландии, но не показывает ростаSafari и Chrome доминируют на рынке мобильных браузеров и стабильно удерживают свои позиции. Это красочно демонстрирует статистика по рынку в Австралии и Новой Зеландии. Здесь между пользователями и браузерами уже сложились надежные отношения, и аналитики не видят каких-либо существенных отклонений.Африканцы предпочитают OperaАфриканцы предпочитают Opera, которая занимает первое место, причем со значительным отрывом от конкурентов. В основном это обусловлено популярностью Opera Mini среди местных владельцев мобильных устройств. Chrome занимает здесь лишь второе место, тогда как UC Browser постепенно приближается к третьей позиции.Конкуренция в АзииМы подошли к самому интересному. В Азии в течение последних 12 месяцев Safari сохранил, но и не увеличил свою рыночную долю. Тогда как IE и Opera потеряли позиции, а Chrome и UC Browser показали высокие темпы роста. В последнем месяце UC Browser стал в Азии самым популярным браузером. Лидирующие позиции в Китае, Индии и Индонезии означают абсолютное лидерство в азиатском регионе. Это касается, в том числе, и UC Browser, который смог стать вторым по популярности мобильным браузером в мире в целом. Однако страны внесли в это различный вклад.Большинство русскоговорящих пользователей Android предпочитают Google ChromeЧто касается русскоговорящих пользователей, то большинство из них предпочитает платформу Android и браузер Google Chrome. На конец прошлого года порядка 75% смартфонов в России приходилось именно на девайсы с ОС Android. Согласно исследованию TrendForce крупнейшим продавцом смартфонов в России в натуральном выражении по итогам года стала компания Samsung, на втором месте Fly, опередившая Lenovo и Apple.Кроме того, выход недорогих китайских брендов на наш рынок способствовал распространению данной платформы. Поэтому наиболее интересной видится борьба среди браузеров, установленных на Android-устройствах. Предпочтения русскоговорящих пользователей, кстати, схожи со вкусами жителей Южной Америки. По данным Liveinternet за февраль 2016 года 64.1% пользовалось браузером Chrome. Традиционно сильны позиции предустановленного Android Browser (25.5%).За третью позицию идет постоянная борьба. В прошлом месяце локальную битву выиграл продукт от отечественных разработчиков Яндекс.Браузер с долей 2.9% рынка, опередив китайский UC Browser всего на 0,2%. Пятерку популярных браузеров замкнул Opera Mini c аудиторий примерно 1,7 миллиона пользователей и долей рынка 2,2%. Расклад сил возможно начнет меняться и браузер от Google начнет терять свои позиции в связи с недавним решением ФАС, признавшем американскую корпорацию нарушителем закона "О защите конкуренции", диктовавшим свои условия производителям мобильных устройств на базе Android. Такое решение может помочь браузеру от Яндекса и другим продуктам увеличить свои доли за счет предустановок.Какие мы можем сделать выводы? Поменявшиеся местами Chrome и Safari являются двумя самыми популярными браузерами во всех регионах, за исключением Африки и Азии. Отметьте для себя следующее: американские компании не доминируют в двух странах мира с наибольшим населением. В случае успешной покупки Opera самым популярным браузером в обоих регионах будет браузер, принадлежащий китайской компании.Азия и Африка во многом похожи друг на друга. Люди здесь не пользуются настольными ПК и покупают смартфоны, поэтому многие впервые знакомятся с глобальной сетью именно с помощью мобильного устройства. Поэтому в Африке так популярна Opera. Она сжимает трафик и позволяет экономить деньги при открытии сайтов и просмотре видео через интернет. Тем не менее, популярность в Африке не помогла Opera добиться существенных изменений своей доли на мировом рынке, где она по-прежнему занимает четвертое место со значительным отставанием от Chrome, UC Browser и Safari.В Азии ситуация аналогичная. Многие здесь впервые выходят в интернет именно со смартфона. Смартфон здесь – это основное средство для выхода в глобальную сеть. А для некоторых пользователей – и единственное. Это означает, что смартфоны и приложения необходимо наделять более широкой функциональностью. И именно в этом направлении движутся разработчики UC Browser. Этот браузер представляет собой в большей степени агрегатор контента, чем приложение для веб-серфинга.Благодаря этому пользователи получают доступ к интересующим их данным за меньшее количество кликов. На самом деле многие браузеры поддерживают сжатие трафика и содержат дополнительные функции. Тем не менее, большинство пользователей в Азии тяготеет именно к UC Browser, так как он уникальным образом объединяет функции агрегатора и локализованный контент.

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