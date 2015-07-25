|22 декабря, четверг
|ПОЛИТИКА
|ЭКОНОМИКА
|ОБЩЕСТВО
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|СПОРТ
|МЕДИА
|В МИРЕ
|АВТО
|ТЕХНОЛОГИИ
|Фоторепортажи | Видеосюжеты | Комментарии | Погода | Работа | Форум | Карта | Подписка и RSS | Реклама| О газете
На бюджетном iPhone SE появится Кремль
23 марта 2016, среда, 16:44 – БРЯНСК.RU | | Версия для печати
Первыми на базе нового смартфона выходят модели: Atlante Russia Ti Gold, с изображением Кремля, нанесенным на титановую поверхность и гербом России, покрытым золотом, а так же Titano Diablo из закаленного титана и карбона.
Кроме того, на основе iPhone SE люксовый бренд презентует два дизайна из абсолютно новой коллекции Classico, которая интерпретирует в своих дизайнах античные мотивы, но превращает их в актуальнейшие коды современности, благодаря острому чувству настоящего момента. Смартфон Classico Caesar посвящен личности великого императора Цезаря.
Покрытая золотом вершина корпуса повторяет в своем рельефе узор с доспехов Цезаря, а табличка несет на себе гравировку со знаменитым высказыванием завоевателя: "Veni, vidi, vici" ("Пришел, увидел, победил"), фоном для композиции служит черная кожа аллигатора.
Вторая из новинок – уникальная модель Classico Jupiter , названа именем древнеримского бога Юпитера – царя всех богов, бога удачи, света, грома и молнии. Дизайн телефона Classico Jupiter – один из самых эффектных в арсенале Caviar, в своей эстетике он напоминает классические модели Vertu. На табличке выгравирована латинская надпись известного древнего высказывания: "Что дозволено Юпитеру – не дозволено быку", указывающая на особый статус и положение владельца телефона.
Источник:
|ПОЛИТИКА
|ЭКОНОМИКА
|ОБЩЕСТВО
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|СПОРТ
|МЕДИА
|В МИРЕ
|АВТО
|ТЕХНОЛОГИИ
|Фоторепортажи | Видеосюжеты | Комментарии | Погода | Работа | Форум | Карта | Подписка и RSS | Реклама| О газете
|Размещение рекламы в газете БРЯНСК.RU:
Прайс-лист, тел. (4832) 37-19-38, почта info@briansk.ru
Для информационных писем в редакцию: news@briansk.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 гг.
|2005–2015 © Ежедневная интернет-газета БРЯНСК.RU
При цитировании активная ссылка на БРЯНСК.RU обязательна
Материалы газеты могут содержать информацию 18+
| Открыв данный сайт, Вы соглашаетесь
с Правилами cайта (договор-оферта).
Если вы не согласны с Правилами,
немедленно покиньте сайт!