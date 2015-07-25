На бюджетном iPhone SE появится Кремль



На бюджетном iPhone SE появится Кремль

"Созданный для приверженцев классических габаритов, новый четырехдюймовый смартфон от Apple воплощает собой оптимум практичности, удобства и функциональности в более бюджетном сегменте. Мы, не отставая от ритма инноваций Apple, перенесли на новый смартфон свои уникальные дизайны и тем самым тоже охватили новый, более демократичный ценовой диапазон", – рассказали Дням.Ру итальянские ювелиры.Первыми на базе нового смартфона выходят модели: Atlante Russia Ti Gold, с изображением Кремля, нанесенным на титановую поверхность и гербом России, покрытым золотом, а так же Titano Diablo из закаленного титана и карбона.Кроме того, на основе iPhone SE люксовый бренд презентует два дизайна из абсолютно новой коллекции Classico, которая интерпретирует в своих дизайнах античные мотивы, но превращает их в актуальнейшие коды современности, благодаря острому чувству настоящего момента. Смартфон Classico Caesar посвящен личности великого императора Цезаря.Покрытая золотом вершина корпуса повторяет в своем рельефе узор с доспехов Цезаря, а табличка несет на себе гравировку со знаменитым высказыванием завоевателя: "Veni, vidi, vici" ("Пришел, увидел, победил"), фоном для композиции служит черная кожа аллигатора.Вторая из новинок – уникальная модель Classico Jupiter , названа именем древнеримского бога Юпитера – царя всех богов, бога удачи, света, грома и молнии. Дизайн телефона Classico Jupiter – один из самых эффектных в арсенале Caviar, в своей эстетике он напоминает классические модели Vertu. На табличке выгравирована латинская надпись известного древнего высказывания: "Что дозволено Юпитеру – не дозволено быку", указывающая на особый статус и положение владельца телефона.

БРЯНСК.RU