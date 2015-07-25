Минюст США обратился за помощью к хакерам



Минюст США обратился за помощью к хакерам

Как пишет газета The New York Times, именно хакеры являются "третьей стороной", из-за которой Минюст США попросил суд отложить рассмотрение дела против Apple. Ранее, 21 марта, суд в калифорнийском городе Риверсайд отложил слушания по просьбе Минюста. Там отметили, что власти попробуют получить зашифрованную информацию без помощи Apple. Подробности этого метода не раскрываются.По данным издания, если хакеры смогут взломать iPhone террориста из Сан-Бернардино, то необходимость в помощи со стороны Apple отпадет и суд закончится. Отметим, что "яблочная империя" принципиально отказывается от помощи хакеров в выявлении недочетов в защите своей продукции, в то время как Google, Facebook и другие IT-гиганты платят огромные деньги за поиск и устранение лазеек в их устройствах и сервисах.Напомним, что власти США ведут громкую тяжбу с "яблочной" компанией, требуя помочь в разблокировке смартфона iPhone, принадлежавшего одному из террористов в Сан-Бернардино. Сайед Ризван Фарук и его жена Ташфин Малик убили в декабре 2015 года в Сан-Бернардино 14 человек.Ранее суд Калифорнии распорядился создать программное обеспечение, которое помогло бы ФБР взломать телефон террориста. Apple сопротивляется попыткам получить доступ к зашифрованным данным, заявляя, что это создаст опасный прецедент для нарушения прав пользователей и что аналогичные запросы должны рассматриваться не в суде, а в конгрессе, который должен принять соответствующие законы. В поддержку "яблочной империи" выступили представители большинства американских IT-гигантов, среди которых Google, Facebook и WhatsApp.

БРЯНСК.RU