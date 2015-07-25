Microsoft выпустит смартфон дороже iPhone



Microsoft выпустит смартфон дороже iPhone

Вполне возможно, что презентация Microsoft Surface состоится уже в конце 2016 года. Тогда же компания представит и новый ноутбук с планшетом – Surface Book 2 и Surface Pro 5. Но главным событием станет все-таки показ смартфона, который, если судить по утекшим в прессу характеристикам, вполне сможет заменить компьютер.Предполагается, что Microsoft Surface получит 5,5-дюймовый AMOLED-экран разрешением 2560 x 1440 точек. Вероятно, он будет поддерживать перьевой ввод с помощью стилуса Surface Pen. Аппарат оснастят топовыми 21-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами, сообщает Hi-Tech.mail.ru.Базироваться смартфон будет на процессоре Intel Atom x3, который дополнят четырьмя гигабайтами (некоторые модификации будут иметь до 6 Гб) оперативной памяти. Постоянной памяти у смартфона будет 64 или 128 ГБ, возможен также выход смартфонов с 256 и даже с 512 ГБ флеш-памяти. Поддержка технологии Continuum сделает из него полноценный компьютер.

БРЯНСК.RU