Кометы-близнецы летят на Землю

Как сообщает официальный сайт NASA, комета 252P/LINEAR 230 метров длиной, она окажется в самой близкой точке по отношению к Земле в 15:14 мск понедельника. Ее сестра максимально сблизится с планетой на следующий день в 17:30. Однако, несмотря на малое расстояние между Землей и кометами, невооруженным глазом их не увидеть. Объекты можно будет рассмотреть, вооружившись мощными телескопами.
Кометы-близнецы интересны ученым не только своей схожестью и тем, что они пройдут очень близко от нашей планеты. Астрономы открыли вторую "близняшек" только в конце января этого года, а о первой было известно еще в 2000 году. Траектории обеих комет очень похожи. Ученые полагают, что ранее они были одним целым.
Кроме того, это будет третьим ближайшим пролетом мимо Земли комет за всю историю человечества. Ранее к планете приближались небесные тела D/1770 L1 (Lexell) – в 1770 году, и C/1983 H1 (IRAS-Araki-Alcock) – в 1983 году.
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