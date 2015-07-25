Китайцы создали "интернет-автомобиль"



Китайцы создали "интернет-автомобиль"

Как сообщил технический директор Alibaba Ван Цзянь, детали кроссовера будут представлены одновременно с показом так называемого "интернет-автомобиля". На данный момент известно, что авто разрабатывалось совместно с компание Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), занимавшейся технической новинкой.В проекте задействованы более 800 ученых. Им удалось создать искусственный интеллект и автоматическую систему управления автомобилем. Кроме того, специалисты разработали электрическую батарею, которая сможет сохранять до 80% своей мощности даже после 160 тысяч километров пробега, сообщает издание People’s Daily.Известно, что автомобиль разработан на базе операционной smart-системы, которая в том числе включает права на владение интеллектуальной собственностью. Абсолютным новшеством же будет именно подключение машины к интернету. В умном автомобиле будут различные современные технологии, включая встроенный компьютер, сенсор, средства коммуникации, автоматическое управление без помощи водителя. Также, авто сможет взаимодействовать с другими транспортными средствами на дороге.Ранее китайские СМИ сообщали, что автомобиль получит название Roewe City SUV и, вероятно, будет представлен на Пекинском автосалоне, который пройдет с 25 апреля по 4 мая.

БРЯНСК.RU