Как "ВКонтакте" синхронизировалась с ТВ



Как "ВКонтакте" синхронизировалась с ТВ

Известно, что показы в интернете будут таргетироваться на тот же регион, в котором вышел телевизионный ролик, а основой для проекта послужат данные аналитической компании TNS. В Mail.ru Group пояснили, что во время рекламной паузы на телевидении люди активно листают новостные ленты и отвечают на сообщения. Синхронизация даст возможность усилить эффект от ролика и привлечь к продукту внимание людей, которые заходят в соцсети одновременно с просмотром телевизора."На телевизионную рекламу тратятся огромные бюджеты, очевидно, что интернет-площадки заинтересованы в них. Несмотря на то, что на данный момент объединение телевидения и интернета в контексте маркетинга выглядит сырым экспериментом, тенденция очевидна – потребитель развивается и меняется, куда последует он, туда же последует и рекламодатель", – рассказал Дням.Ру директор по продуктам REG.RU Тарас Антюхов."Но пока остается много спорных нюансов. Во-первых, формат подачи "пока по ТВ идет реклама я зайду в соцсеть" может сработать, если пользователь выйдет в соцсеть со смартфона. Вряд ли пользователь на короткое время пойдет усаживаться за компьютер. Во-вторых, остается очень тонкая грань между эффективностью рекламы и ее навязыванием: ушедший от ТВ-рекламы пользователь так же проскролит рекламный пост "ВКонтакте". Не закрывающийся же пост вызовет негатив, мешая тем юзерам, которые просто проводят время в соцсети. Поэтому здесь рекламодатели еще будут прощупывать и искать возможные подходы к потребителям", – отмечает эксперт в области IT-индустрии."Отдельным вопросом встает механика синхронизации рекламы на ТВ и в интернете в регионах с разными часовыми поясами и временем трансляции передач. Интернет в целом и в частности социальные сети уже имеют устоявшиеся форматы рекламы, которые являются органичным продолжением сетевых технологий и соответствуют паттернам потребления информации в Сети. В связи с этим, инициатива по интеграции ТВ и интернет-рекламы выглядит несколько вырожденной и навязанной. Однако вполне может быть, что в результате этих экспериментов, путем проб и ошибок сформируется новый формат подачи рекламной информации", – уверен Антюхов.

БРЯНСК.RU