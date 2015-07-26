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Как "ВКонтакте" синхронизировалась с ТВ
29 марта 2016, вторник, 19:45 – БРЯНСК.RU | | Версия для печати
"На телевизионную рекламу тратятся огромные бюджеты, очевидно, что интернет-площадки заинтересованы в них. Несмотря на то, что на данный момент объединение телевидения и интернета в контексте маркетинга выглядит сырым экспериментом, тенденция очевидна – потребитель развивается и меняется, куда последует он, туда же последует и рекламодатель", – рассказал Дням.Ру директор по продуктам REG.RU Тарас Антюхов.
"Но пока остается много спорных нюансов. Во-первых, формат подачи "пока по ТВ идет реклама я зайду в соцсеть" может сработать, если пользователь выйдет в соцсеть со смартфона. Вряд ли пользователь на короткое время пойдет усаживаться за компьютер. Во-вторых, остается очень тонкая грань между эффективностью рекламы и ее навязыванием: ушедший от ТВ-рекламы пользователь так же проскролит рекламный пост "ВКонтакте". Не закрывающийся же пост вызовет негатив, мешая тем юзерам, которые просто проводят время в соцсети. Поэтому здесь рекламодатели еще будут прощупывать и искать возможные подходы к потребителям", – отмечает эксперт в области IT-индустрии.
"Отдельным вопросом встает механика синхронизации рекламы на ТВ и в интернете в регионах с разными часовыми поясами и временем трансляции передач. Интернет в целом и в частности социальные сети уже имеют устоявшиеся форматы рекламы, которые являются органичным продолжением сетевых технологий и соответствуют паттернам потребления информации в Сети. В связи с этим, инициатива по интеграции ТВ и интернет-рекламы выглядит несколько вырожденной и навязанной. Однако вполне может быть, что в результате этих экспериментов, путем проб и ошибок сформируется новый формат подачи рекламной информации", – уверен Антюхов.
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