ПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАСПОРТМЕДИАВ МИРЕАВТОТЕХНОЛОГИИ
Фоторепортажи | Видеосюжеты | Комментарии | Погода | Работа | Форум | Карта | Подписка и RSS | Реклама| О газете

Как Россия воюет с "ИГ" в интернете

28 марта 2016, понедельник, 11:00 – БРЯНСК.RU   |     |  Версия для печати
Как Россия воюет с "ИГ" в интернете
Как Россия воюет с "ИГ" в интернете
Война уже давно началась не только в Сирии, но и в киберпространстве. В борьбе с исламистами теперь активно участвуют и частные компании. Сражения идут на всех киберфронтах: блокировка аккаунтов и электронных кошельков террористов, охота на вербовщиков, слежка за подозрительными сотрудниками в офисах.

По оценкам Group-IB, хакеры-исламисты из группировок Global Islamic Caliphate, Team System Dz, FallaGa Team атаковали около 600 российских сайтов госведомств и частных компаний. Известно, что один лишь турецкий хакер ZoRRoKiN за одну неделю января 2015 года устроил серию DDoS– атак на 22 сайта: премьер-министра Дмитрия Медведева, Минюста, Минобороны, ФТС, Минфина, "Росатома", "Аэрофлота", ВТБ, пишет Forbes.

Поиск и аналитикаОдним из звеньев в борьбе с террористами в Сети является поисково-аналитическая система Avalanche, впервые опробованная во время Олимпиады в Сочи, успешно работала на чемпионате по водным видам спорта в Казани. Система отслеживает связи экстремистов в интернете и социальных сетях и заранее предупреждает силовиков об угрозах. "Мы хотели провести полную инвентаризацию экстремистов, чтобы уже до конца весны зачистить поляну", – рассказывает экс-подполковник ФАПСИ и создатель Avalanche Андрей Масалович.

Как работает система Avalanche: вначале аналитики вручную "пристреливают" источники оперативных угроз: "Радикальный ислам", "Выходцы с Северного Кавказа", "Международные террористические группировки" и т.д. Дальше по этим целям начинают работать поисковые роботы – они прочесывают "белый" интернет – СМИ, соцсети, форумы, блоги. Найденная информация автоматически распределяется по темам – "умным папкам" – и ложится в основу досье, отчетов или прогнозов.

ВербовкаПараллельно Avalanche работает по соцсетям: анализирует и выстраивает структуру связей членов "Чистопольского джамамата" и боевиков ИГ: выявляются вербовщики, лидеры мнений и группы поддержки. Для наглядности собранную информацию Масалович перекидывает в Gephi – программа визуализации и построения графов – дерево связей.

Деталей расследования Масалович не сообщает – оперативная тайна, но в качестве примера демонстрирует группу HalifatNews в "ВКонтакте". "На первый взгляд аудитория не очень большая – 146 мужчин и 32 женщины. Но в нее входит проповедница Ibada Lillahi, которая координирует деятельность женских мусульманских групп. Посмотрите на ее окружение. Впечатляет?" – отмечает Масалович.

Вербовка в соцсетях никогда не будет происходить в открытую, никто в лобовую не призывает человека вступить в ИГ, замечает разработчик Avalanche. Создаются нейтральные группы "Любители хиджаба" или более агрессивные "Мы против США" – и уже в них вербовщики выходят на контакт с теми, кто активно лайкает или комментирует посты. "Вербовщику нужны две вещи, чтобы с ним заговорили, и заинтересовать своими взглядами на ситуацию", – говорит Масалович.

Электронные платежиЕще одним местом противостояния являются системы электронных платежей. К примеру, еще летом 2014 года компания QIWI в дополнение к уже имеющимся инструментам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма привлекла агентство Sidorin Lab для мониторинга в соцсетях и поисковой выдачи экстремистских постов с реквизитами QIWI-кошелька. "Эта тема в большом приоритете. У нас популярный сервис, активных клиентов около 16 миллионов, и мы всегда жестко пресекаем случаи, когда его пытаются использовать экстремисты или мошенники", – подтверждает корпоративный риск менеджер платежного сервиса QIWI Денис Персанов

"Экстремисты пытаются маскироваться – реквизиты внедряют прямо на фотографии или в видеоролики – их так труднее обнаружить", – уверяет гендиректора и совладелец Sidorin Lab Никита Прохоров. Летом прошлого года эта компания подготовила аналитическую записку об активности ИГ в российском сегменте интернета. "Нас поразили объемы: в те дни количество упоминаний ИГ в соцсетях доходило до 10 000 упоминаний в сутки", – вспоминает основатель компании Дмитрий Сидорин. По его словам, распространение новостей и сообщений про ИГ в основном происходило "ВКонтакте" и Facebook.

Каналы связиНаибольший интерес у органов сейчас вызывают защищенные каналы связи, по которым проходит координация, – интернет-рация Zello, мессенджер Павла Дурова Telegramm. Под подозрением оказались и чаты популярных онлайн-игр. Как результат, многие крупные компании устанавливают DLP-система, которая позволяет отслеживать каждый клик сотрудника в офисе – мониторить и перехватывать корпоративную и личную почту, сообщения в соцсетях, переговоры в Skype, запросы в поисковиках, использование приложений.

По информации SearchInform на март 2016, уже 1688 компаний-клиентов запросили установку политик по выявлению террористических угроз. В первую очередь такой сервис интересует, компании из нефтегазового сектора, промышленные, государственные и оборонные предприятия, компании из кредитно-финансового сектора, ритейл. По мнению специалистов, бизнес перестраховывается – если в компании обнаружатся пособники террористов, проблемы будут и у них – это будет огромное пятно на репутации.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную



ТЕХНОЛОГИИ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
30-3-2016, 11:45
Король футбола подал в суд на Samsung

Суть претензии легендарного футболиста заключается в незаконном использование его образа в рекламных целях..»

30-3-2016, 11:31
"Горячий юпитер" поразил ученых (видео)

Американские астрофизики впервые сумели проследить за гигантским "горячим юпитером"..»

30-3-2016, 10:45
Рождение детей обойдется без секса

Ученые уверяют, что человечество находится на пороге монументального изменения способа зачатия..»

30-3-2016, 00:15
Ученые развенчали миф о гибели динозавров

Американские ученые нашли доказательства того, что причиной вымирания динозавров было не падение астероида на Землю..»

29-3-2016, 23:59
В Instagram разрешат добавлять минутное видео

Популярная соцсеть разрешит пользователям добавлять видео длительностью до одной минуты..»

29-3-2016, 20:44
Как сделать цифровую свадьбу

Дни.Ру выяснили, как можно использовать различные электронные сервисы при подготовке к важному торжеству..»

29-3-2016, 19:46
Арктические льды рекордно растаяли

Климатологи всего мира бьют тревогу – ледовый покров Арктики уменьшился до исторического минимума..»

29-3-2016, 19:46
Twitter ушел в музеи

Более 80 российских музеев участвуют в мировой неделе музеев в сервисе микроблогов..»

Красота, функциональность и производительность в ноутбуках DellКрасота, функциональность и производительность в ноутбуках Dell

По итогам 2015 года компания Dell поднялась на 5-е место в рейтинге самых популярных производителей ноутбуков в России..

В РОССИИ И МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
18-8-2016, 09:43
В Туле за истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего осужден бывший военнослужащий

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Тульскому гарнизону Западного военного округа, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему военнослужащему..»

9-5-2016, 11:23
Поддержка работоспособности мотоблока Нева не вызовет затруднений

Запчасти на мотоблок Нева позволяют восстановить работоспособность этой сельскохозяйственной техники..»

15-4-2016, 12:43
В Туле за неуставные взаимоотношения осужден десантник

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Тульскому гарнизону Западного военного округа, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему войсковой части 33842, дислоцированной в г. Тула, ефрейтору Босхаеву Лиджи Сергеевичу..»

3-4-2016, 19:32
С пластиковыми окнами вы будете дышать по-новому

Пластиковые окна сегодня занимают одно из лидирующих положений по популярности, так как сочетают в себе высокое качество, элегантный внешний вид и оптимальную ценовую политику..»

30-3-2016, 13:28
Рогозин раскрыл банду котов-шпионов

На каждом авиазаводе трудятся специально обученные коты, которые ловят американских мышей, отшутился вице-премьер..»

30-3-2016, 13:14
Путин объявил последователей Мавроди вне закона

Президент России подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за организацию финансовых пирамид..»

30-3-2016, 13:14
Российский турист погиб в схватке с крокодилом

Растерзанное тело мужчины с откушенной рукой обнаружено в Индонезии, в популярном у дайверов месте..»

30-3-2016, 13:01
При крушении Су-25 убил 49 куриц

Хозяин сарая в приморском поселке, на который упал штурмовик, оценил ущерб в 3 миллиона рублей..»

30-3-2016, 13:00
"СтопХам" ликвидирован по требованию Минюста

Общественное движение "СтопХам" ликвидировано по требованию Министерства юстиции..»

30-3-2016, 12:59
Порошенко признали ответственным за коррупцию

Западные эксперты нашли личную заинтересованность президента Украины в творящемся в стране беззаконии..»

ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
комментариев - 2, 8-11-2016
В Брянской области катастрофически не хватает рабочих рук
комментариев - 1, 20-7-2016
Автоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дороги
комментариев - 19, 23-11-2015
Не забудем! Не простим!
комментариев - 1, 18-9-2015
Главой Стародубского района избран Владимир Ковалев
комментариев - 1, 24-8-2015
На ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофель
комментариев - 1, 23-8-2015
Брянская красавица и ее жених предстали перед судом
комментариев - 1, 19-8-2015
Брянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублей
комментариев - 8, 18-8-2015
На выборах губернатора Брянской области победил Богомаз
комментариев - 3, 12-8-2015
В Советском районе Брянска запланирован ремонт дворов
комментариев - 4, 12-8-2015
Сражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидата
комментариев - 2, 11-8-2015
Роскомнадзор начал охоту на мат в СМИ
комментариев - 1, 26-7-2015
Денину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями
комментариев - 1, 25-7-2015
В Брянске маршрутчик покалечил ребенка-пассажира
РЕКЛАМА

Контекстная реклама

ПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАСПОРТМЕДИАВ МИРЕАВТОТЕХНОЛОГИИ
Фоторепортажи | Видеосюжеты | Комментарии | Погода | Работа | Форум | Карта | Подписка и RSS | Реклама| О газете
Размещение рекламы в газете БРЯНСК.RU:
Прайс-лист, тел. (4832) 37-19-38, почта info@briansk.ru
Для информационных писем в редакцию: news@briansk.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 гг.
2005–2015 © Ежедневная интернет-газета БРЯНСК.RU
При цитировании активная ссылка на БРЯНСК.RU обязательна
Материалы газеты могут содержать информацию 18+
 Открыв данный сайт, Вы соглашаетесь
с Правилами cайта (договор-оферта).
Если вы не согласны с Правилами,
немедленно покиньте сайт!