Как Дуров помогает террористам



Как Дуров помогает террористам

Как пишет авторитетная испанская газета La Razon, ссылаясь на экспертов в области борьбы с терроризмом, главари террористической организации "ИГ" (запрещена в России) используют мессенджер Telegram, чтобы координировать атаки."Главари "ИГ" часто используют социальную сеть Telegram, чтобы отправлять сообщения, содержащие фразы, ранее согласованные с ответственным и руководителем ячейки, с указанием, что они должны совершить теракт", – пишет издание.Отметим, что Павел Дуров, создавший Telegram в 2014 году, подчеркивает, что не сотрудничает с властями каких-либо стран и не дает их спецслужбам доступа к сообщениям ни при каких обстоятельствах. Из-за этого мессенджер уже запрещен в ряде государств, в частности в Иране и Саудовской Аравии. При этом в середине ноября представители сервиса отчитались о блокировке каналов запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".Однако официально в декабре 2015 года Павел Дуров отказался предоставить российским властям личные данные пользователей Telegram. По его словам, террористы "Исламского государства" могут за месяц разработать новый способ передачи личных сообщений в интернете, поэтому предоставление властям России доступа к данным мессенджера не решит проблем, связанных с деятельностью боевиков.Напомним, что серия террористических атак была совершена 13 ноября 2015 года в Париже и столичном пригороде Сен-Дени, у стадиона Stade de France. В результате нападения боевиков погибли 130 человек, более 350 были ранены. Абдельхамид Абауд, который считается организатором терактов, был убит во время полицейского рейда.Утром 22 марта 2016 года произошла серия терактов в бельгийской столице. Два взрыва смертники устроили в зале вылетов аэропорта Брюсселя. Еще один теракт произошел на станции метро "Мальбек", рядом с которой находится так называемый евроквартал – район, где расположены офисы ЕС. По некоторым данным, 31 человек погиб, более 300 ранены, сообщает ТАСС. Ответственность за атаку взяли на себя террористы "ИГ".

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