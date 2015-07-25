Instagram стал похож на Facebook



Instagram стал похож на Facebook

Как сообщает официальный блог Instagram, новый алгоритм будет выстраиваться постепенно, и окончательные изменения будут заметны через несколько месяцев. "Ваша лента скоро будет организована таким образом, чтобы в ней в первую очередь отображались те моменты, которые, как нам кажется, наиболее актуальны для вас", – уверяют представители фотосервиса.По их мнению, в настоящее время пользователи не видят в среднем 70% фотографий, попадающих в их ленту. Сервис намерен в первую очередь показывать в ленте те публикации, которые, по его мнению, будут наиболее интересны пользователю. Порядок показа фотографий и видео будет зависеть от степени заинтересованности пользователя в определенном контенте, его отношений с автором публикации, а также от времени публикации, сообщили в Instagram."Если ваш любимый музыкант поделится видеороликом с концерта, который прошел прошлой ночью, он будет ждать вас, когда вы проснетесь, вне зависимости от того, насколько аккаунтов вы подписаны или в какой временной зоне вы живете. А когда ваша лучшая подруга запостит фотографию своего нового щенка, вы это не пропустите", – пояснили в Instagram.При этом представители фотосервиса подчеркивают, что изменения не приведут к тому, что какие-либо публикации исчезнут из ленты. "Все публикации останутся там, только будут в другом порядке", – сообщается в блоге сервиса. При этом точная дата перехода на новый порядок показа публикаций Instagram пока неизвестна.

БРЯНСК.RU