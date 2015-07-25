Индианки молят Цукерберга о "месячных"

Дело в том, что в религиозной Индии эта тема табуирована, и местные женщины пытаются бороться за свои права. Так, 20-летняя студентка юридического факультета Аруши Дуа попросила основателя Facebook ввести в социальной сети статус "У меня месячные" ("On My Period"). Девушка написала открытое письмо Марку Цукербергу, которое опубликовала у себя на странице.
Издание Buzzfeed привело письмо Аруши Дуа, называющей себя феминисткой, полностью, после чего в американском обществе разгорелись споры относительно целесообразности подобного статуса. Ответа от Цукерберга пока не последовало, но большинство феминисток находят доводы 20-летней индианки обоснованными.
"В Индии общество не хочет признавать того факта, что месячные – естественный процесс. Женщины в этот период считаются "нечистыми". Это представление стало частью нашей культуры. Считается, что женщины в период менструации не могут приготовить еду и посещать храмы. Девочки в нашей стране стыдятся покупать прокладки. Это неправильно и вы, сэр, можете эту ситуацию изменить", – обращается Аруши Дуа к Марку Цукербергу.
По мнению девушки, ситуация сможет измениться, если в Facebook появится статус: "У меня месячные". Как уверяет индианка, это поможет сделать социальную сеть платформой, продвигающей "дружественное отношение к менструации". "Люди в моей стране станут относиться к месячным попроще", – подчеркивает Аруши Дуа.
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