Hubble снял крупнейшее ДТП во Вселенной



Hubble снял крупнейшее ДТП во Вселенной

Как сообщает сайт Института космического телескопа, орбитальная обсерватория запечатлела столкновения двух скоплений галактик – MACS J0416. Длина этого скопления в самой его плотной части составляет около четырех миллионов световых лет, а масса примерно в 1150 триллионов раз превышает солнечную, что в 420 раз больше, чем у Млечного Пути.На фото это "космическое ДТП" выглядит как резкие вспышки и выброшенные клубы газа и пыли. Этот процесс сопровождается смещением скоплений темной материи внутри самих сталкивающихся галактик.По словам ученых, это огромное соединение является своеобразной гравитационной линзой, которая усиливает свет, проходящий из расположенных на значительном расстоянии других галактик. Именно это дает шанс современным телескопам находить следы галактик, которые человечество никогда бы не увидели напрямую.

БРЯНСК.RU