Hubble обнаружил скопление звезд-монстров



Hubble обнаружил скопление звезд-монстров

Как сообщает официальный сайт NASA, подробности уникального открытия в туманности Тарантул будут опубликованы в ежемесячном докладе Британского королевского астрономического общества. Известно, что скопление из девяти звезд-монстров, получившее название R136, обнаружила международная группа астрономов при помощи орбитального телескопа Hubble.Масса каждой из открытых звезд более чем в сто раз превышает массу Солнца. Их суммарная яркость превышает солнечную, по расчетам астрономов, в 30 миллионов раз. "Это пример наиболее массивных звезд, известных на сегодня", – подчеркивают специалисты NASA.Помимо звезд-гигантов, ученые обнаружили "десятки звезд, которые в 50 раз превышают массу Солнца". Отметим, что скопление звезд R136 расположено в туманности Тарантул, принадлежащей галактике Большое Магелланово Облако в 170 тысячах световых лет от Земли.

БРЯНСК.RU