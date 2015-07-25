Гигантский астероид уничтожил Венеру

Как говорится в статье, опубликованной в научном журнале Icarus, с помощью набора программного обеспечения StagYY планетологам впервые удалось провести детальное компьютерное моделирование жизни Венеры в первые миллионы лет ее существования. Итоговые расчеты поразили ученых. Скорее всего, на заре жизни Венеры в нее врезалось гигантское космическое тело.
Из-за падения астероида диаметром более 400 километров по планете прошла волна кинетической энергии, превратившая ее в безводную пустыню. Согласно расчетам, космическое тело врезалось в Венеру под углом в 90 градусов на скорости 36 километров в секунду. Это привело к потере воды и газов не только в атмосфере, но и в верхних слоях мантии.
Кроме того, столкновение с гигантским астероидом способствовало массовому извержению вулканов. Вода на второй планете Солнечной системы попросту "выкипела", сформировав современный облик Венеры. По мнению ученых, страшная катастрофа произошла с планетой в первые 100-150 миллионов лет ее существования. Если бы столкновение произошло позже на 1-1,5 миллиарда лет, когда Венера уже сформировалась бы тектонически, то оно не привело бы к таким катастрофическим последствиям.
Хотя Венера является самой близкой к Земле планетой – как по расстоянию, так и по массе, – условия на поверхности этих небесных тел отличаются кардинально. Астрономы пока не могут пройти к однозначному мнению о причинах таких различий. К примеру, атмосферное давление на поверхности Венеры равно 93 земным, а из-за плотной газовой оболочки из парниковых газов температура там выше 400 градусов по Цельсию.
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