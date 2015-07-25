ПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАСПОРТМЕДИАВ МИРЕАВТОТЕХНОЛОГИИ
Фоторепортажи | Видеосюжеты | Комментарии | Погода | Работа | Форум | Карта | Подписка и RSS | Реклама| О газете

Французское достоинство "мастера" LTE

17 марта 2016, четверг, 22:14 – БРЯНСК.RU   |     |  Версия для печати
Французское достоинство "мастера" LTE
Французское достоинство "мастера" LTE
Еще несколько лет назад французская компания ARCHOS, работающая на российском рынке более 15 лет, специализировалась на портативных аудио– и видеоплеерах, цифровых видеорекордерах, а теперь предлагает целую линейку смартфонов и планшетов на любой вкус. Название компании с греческого переводится, как "мастер". Раздел Hi-Tech Дни.Ру решил выяснить, по достоинству ли соответствуют этой громкой вывеске французские гаджеты.

ARCHOS 50e Helium Технические характеристики: Операционная система: Android 5.1 LollipopПроцессор: Qualcomm MSM 8909 Snapdragon 210, 1100 МГц, 4 ядраПамять: внутренняя – 8 Гб, оперативная – 1 Гб, дополнительная до 32 ГбЭкран: 5 дюймов (IPS, 1280х720)Основная камера: 8 МпФронтальная камера: 5 МпSIM-карта: две Micro SIMЕмкость аккумулятора: 2100 мА*ч Стандарт связи: 3G, GSM, LTEРазмеры: 147x73x8,5 ммВес 150 гЦена: от 8600 рублей

ДизайнКогда берешь в руки ARCHOS 50e Helium, обращает на себя внимание легкость этого аппарата. Пятидюймовый красавец выглядит довольно упитанно, но при этом весит всего 150 грамм. Корпус сделан из пластика, а задняя крышка имеет матовое покрытие. Благодаря этому телефон отлично ложится в руку и чувствует себя там, как влитой. Можно смело сказать, что сборка аппарата выполнена на достойном уровне, а фирменный стиль у ARCHOS действительно есть. Обрамляет дизайн элемент с логотипом компании на нижней части задней панели.

МоторARCHOS 50e Helium для своего ценового сегмента имеет мощную начинку. В качестве аппаратной платформы выбран четырехъядерный процессор Qualcomm одного из последних поколений. Это железо обеспечивает пользователя всем необходимым для быстрого и качественного доступа в интернет. За счет высокой производительности не тормозят даже аркадные игры.

На смартфоне предустановлена операционная система Android Lollipop, которая ведет себя довольно шустро. Про нее излишне говорить что-то новое, в целом, можно ограничиться тем, что это Android 5.1 Lollipop (Material Design) с обновленным дизайном, быстрым доступом к ключевым настройкам и функцией экономии заряда аккумулятора.

Слотом на две micro-SIM никого не удивишь (хотя это и приятное дополнение), а вот что по-настоящему радует, так это 4G-модуль. В этом ценовом сегменте (смартфоны до десяти тысяч рублей) непревзойденную на сегодняшний день скорость передачи данных в интернете – LTE имеют единицы. Как уверяет производитель, 50e Helium способен поддерживать доступ к Сети на скорости до 150 Мбит/с.

ЭкранПятидюймовый дисплей ARCHOS 50 Helium изготовлен по технологии IPS, его разрешение составляет 1280х720 пикселей. Эти характеристики ставят французский смартфон на довольно высокий уровень телефонов с HD-разрешением. Отметим, что экран имеет хорошие углы обзора, а яркости вполне хватает даже для работы на улице в солнечную погоду. Что касается отклика сенсора дисплея, то с ним у нас проблем не возникло – все работает точно и четко.

КамерыОсновная камера ARCHOS 50 Helium рассчитана на восемь мегапикселей, чего за глаза хватает любому флагманскому топ-смартфону. Основная особенность этого француза – автофокус и вспышка, что дает отличную детализацию снимков, как при ярком освещении, так и ночью. Фронтальная камера в пять мегапикселей поможет не только сфотографировать расписание на автобусной остановке или сделать качественное селфи, но и вполне приемлема для трансляции видеоконференций.

АккумуляторВ современном мире, когда начинка у большинства гаджетов не сильно отличается, аккумулятор выходит чуть ли не на первый план. Никто не хочет каждые пять минут ставить телефон на зарядку. С одной стороны, заявленные 2100 мАч – это не самые высокие цифры, но ARCHOS 50 Helium сконструирован таким образом, что четырехъядерный процессор Qualcomm вкупе с ОС Android Lollipop и HD-экраном обеспечивают удивительную энергоэффективность. Зарядки смартфону вполне хватает на полтора дня. При этом пользователю не придется уменьшать яркость экрана или ограничивать себя в прогулках по интернету.

ИтогСмартфон за девять тысяч рублей нельзя назвать бюджетным, но в среднем ценовом сегменте ARCHOS 50e Helium по стоимости держится в самом низу, при этом обладая действительно мощным и производительным процессором, достойными камерами и приятным дизайном. В отличие от многих конкурентов, французский производитель оснастил смартфон HD-экраном, а также модулем LTE. Связь 4G поддерживают далеко не все смартфоны в этом ценовом сегменте, что огромный плюс для этого аппарата.

В целом, компании ARCHOS удалось крайне удачно сконструировать эту модель, добившись максимальной производительности, практически, во всем. Можно лишь резюмировать, что 50e Helium – это идеальный смартфон для тех, кто ценит качество и скорость, но не любит переплачивать.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную



ТЕХНОЛОГИИ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
30-3-2016, 11:45
Король футбола подал в суд на Samsung

Суть претензии легендарного футболиста заключается в незаконном использование его образа в рекламных целях..»

30-3-2016, 11:31
"Горячий юпитер" поразил ученых (видео)

Американские астрофизики впервые сумели проследить за гигантским "горячим юпитером"..»

30-3-2016, 10:45
Рождение детей обойдется без секса

Ученые уверяют, что человечество находится на пороге монументального изменения способа зачатия..»

30-3-2016, 00:15
Ученые развенчали миф о гибели динозавров

Американские ученые нашли доказательства того, что причиной вымирания динозавров было не падение астероида на Землю..»

29-3-2016, 23:59
В Instagram разрешат добавлять минутное видео

Популярная соцсеть разрешит пользователям добавлять видео длительностью до одной минуты..»

29-3-2016, 20:44
Как сделать цифровую свадьбу

Дни.Ру выяснили, как можно использовать различные электронные сервисы при подготовке к важному торжеству..»

29-3-2016, 19:46
Арктические льды рекордно растаяли

Климатологи всего мира бьют тревогу – ледовый покров Арктики уменьшился до исторического минимума..»

29-3-2016, 19:46
Twitter ушел в музеи

Более 80 российских музеев участвуют в мировой неделе музеев в сервисе микроблогов..»

Красота, функциональность и производительность в ноутбуках DellКрасота, функциональность и производительность в ноутбуках Dell

По итогам 2015 года компания Dell поднялась на 5-е место в рейтинге самых популярных производителей ноутбуков в России..

В РОССИИ И МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
18-8-2016, 09:43
В Туле за истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего осужден бывший военнослужащий

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Тульскому гарнизону Западного военного округа, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему военнослужащему..»

9-5-2016, 11:23
Поддержка работоспособности мотоблока Нева не вызовет затруднений

Запчасти на мотоблок Нева позволяют восстановить работоспособность этой сельскохозяйственной техники..»

15-4-2016, 12:43
В Туле за неуставные взаимоотношения осужден десантник

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Тульскому гарнизону Западного военного округа, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему войсковой части 33842, дислоцированной в г. Тула, ефрейтору Босхаеву Лиджи Сергеевичу..»

3-4-2016, 19:32
С пластиковыми окнами вы будете дышать по-новому

Пластиковые окна сегодня занимают одно из лидирующих положений по популярности, так как сочетают в себе высокое качество, элегантный внешний вид и оптимальную ценовую политику..»

30-3-2016, 13:28
Рогозин раскрыл банду котов-шпионов

На каждом авиазаводе трудятся специально обученные коты, которые ловят американских мышей, отшутился вице-премьер..»

30-3-2016, 13:14
Путин объявил последователей Мавроди вне закона

Президент России подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за организацию финансовых пирамид..»

30-3-2016, 13:14
Российский турист погиб в схватке с крокодилом

Растерзанное тело мужчины с откушенной рукой обнаружено в Индонезии, в популярном у дайверов месте..»

30-3-2016, 13:01
При крушении Су-25 убил 49 куриц

Хозяин сарая в приморском поселке, на который упал штурмовик, оценил ущерб в 3 миллиона рублей..»

30-3-2016, 13:00
"СтопХам" ликвидирован по требованию Минюста

Общественное движение "СтопХам" ликвидировано по требованию Министерства юстиции..»

30-3-2016, 12:59
Порошенко признали ответственным за коррупцию

Западные эксперты нашли личную заинтересованность президента Украины в творящемся в стране беззаконии..»

ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
комментариев - 2, 8-11-2016
В Брянской области катастрофически не хватает рабочих рук
комментариев - 1, 20-7-2016
Автоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дороги
комментариев - 19, 23-11-2015
Не забудем! Не простим!
комментариев - 1, 18-9-2015
Главой Стародубского района избран Владимир Ковалев
комментариев - 1, 24-8-2015
На ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофель
комментариев - 1, 23-8-2015
Брянская красавица и ее жених предстали перед судом
комментариев - 1, 19-8-2015
Брянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублей
комментариев - 8, 18-8-2015
На выборах губернатора Брянской области победил Богомаз
комментариев - 3, 12-8-2015
В Советском районе Брянска запланирован ремонт дворов
комментариев - 4, 12-8-2015
Сражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидата
комментариев - 2, 11-8-2015
Роскомнадзор начал охоту на мат в СМИ
комментариев - 1, 26-7-2015
Денину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями
комментариев - 1, 25-7-2015
В Брянске маршрутчик покалечил ребенка-пассажира
РЕКЛАМА

Контекстная реклама

ПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАСПОРТМЕДИАВ МИРЕАВТОТЕХНОЛОГИИ
Фоторепортажи | Видеосюжеты | Комментарии | Погода | Работа | Форум | Карта | Подписка и RSS | Реклама| О газете
Размещение рекламы в газете БРЯНСК.RU:
Прайс-лист, тел. (4832) 37-19-38, почта info@briansk.ru
Для информационных писем в редакцию: news@briansk.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 гг.
2005–2015 © Ежедневная интернет-газета БРЯНСК.RU
При цитировании активная ссылка на БРЯНСК.RU обязательна
Материалы газеты могут содержать информацию 18+
 Открыв данный сайт, Вы соглашаетесь
с Правилами cайта (договор-оферта).
Если вы не согласны с Правилами,
немедленно покиньте сайт!