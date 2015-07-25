Французское достоинство "мастера" LTE



Французское достоинство "мастера" LTE

Еще несколько лет назад французская компания ARCHOS, работающая на российском рынке более 15 лет, специализировалась на портативных аудио– и видеоплеерах, цифровых видеорекордерах, а теперь предлагает целую линейку смартфонов и планшетов на любой вкус. Название компании с греческого переводится, как "мастер". Раздел Hi-Tech Дни.Ру решил выяснить, по достоинству ли соответствуют этой громкой вывеске французские гаджеты.ARCHOS 50e Helium Технические характеристики: Операционная система: Android 5.1 LollipopПроцессор: Qualcomm MSM 8909 Snapdragon 210, 1100 МГц, 4 ядраПамять: внутренняя – 8 Гб, оперативная – 1 Гб, дополнительная до 32 ГбЭкран: 5 дюймов (IPS, 1280х720)Основная камера: 8 МпФронтальная камера: 5 МпSIM-карта: две Micro SIMЕмкость аккумулятора: 2100 мА*ч Стандарт связи: 3G, GSM, LTEРазмеры: 147x73x8,5 ммВес 150 гЦена: от 8600 рублейДизайнКогда берешь в руки ARCHOS 50e Helium, обращает на себя внимание легкость этого аппарата. Пятидюймовый красавец выглядит довольно упитанно, но при этом весит всего 150 грамм. Корпус сделан из пластика, а задняя крышка имеет матовое покрытие. Благодаря этому телефон отлично ложится в руку и чувствует себя там, как влитой. Можно смело сказать, что сборка аппарата выполнена на достойном уровне, а фирменный стиль у ARCHOS действительно есть. Обрамляет дизайн элемент с логотипом компании на нижней части задней панели.МоторARCHOS 50e Helium для своего ценового сегмента имеет мощную начинку. В качестве аппаратной платформы выбран четырехъядерный процессор Qualcomm одного из последних поколений. Это железо обеспечивает пользователя всем необходимым для быстрого и качественного доступа в интернет. За счет высокой производительности не тормозят даже аркадные игры.На смартфоне предустановлена операционная система Android Lollipop, которая ведет себя довольно шустро. Про нее излишне говорить что-то новое, в целом, можно ограничиться тем, что это Android 5.1 Lollipop (Material Design) с обновленным дизайном, быстрым доступом к ключевым настройкам и функцией экономии заряда аккумулятора.Слотом на две micro-SIM никого не удивишь (хотя это и приятное дополнение), а вот что по-настоящему радует, так это 4G-модуль. В этом ценовом сегменте (смартфоны до десяти тысяч рублей) непревзойденную на сегодняшний день скорость передачи данных в интернете – LTE имеют единицы. Как уверяет производитель, 50e Helium способен поддерживать доступ к Сети на скорости до 150 Мбит/с.ЭкранПятидюймовый дисплей ARCHOS 50 Helium изготовлен по технологии IPS, его разрешение составляет 1280х720 пикселей. Эти характеристики ставят французский смартфон на довольно высокий уровень телефонов с HD-разрешением. Отметим, что экран имеет хорошие углы обзора, а яркости вполне хватает даже для работы на улице в солнечную погоду. Что касается отклика сенсора дисплея, то с ним у нас проблем не возникло – все работает точно и четко.КамерыОсновная камера ARCHOS 50 Helium рассчитана на восемь мегапикселей, чего за глаза хватает любому флагманскому топ-смартфону. Основная особенность этого француза – автофокус и вспышка, что дает отличную детализацию снимков, как при ярком освещении, так и ночью. Фронтальная камера в пять мегапикселей поможет не только сфотографировать расписание на автобусной остановке или сделать качественное селфи, но и вполне приемлема для трансляции видеоконференций.АккумуляторВ современном мире, когда начинка у большинства гаджетов не сильно отличается, аккумулятор выходит чуть ли не на первый план. Никто не хочет каждые пять минут ставить телефон на зарядку. С одной стороны, заявленные 2100 мАч – это не самые высокие цифры, но ARCHOS 50 Helium сконструирован таким образом, что четырехъядерный процессор Qualcomm вкупе с ОС Android Lollipop и HD-экраном обеспечивают удивительную энергоэффективность. Зарядки смартфону вполне хватает на полтора дня. При этом пользователю не придется уменьшать яркость экрана или ограничивать себя в прогулках по интернету.ИтогСмартфон за девять тысяч рублей нельзя назвать бюджетным, но в среднем ценовом сегменте ARCHOS 50e Helium по стоимости держится в самом низу, при этом обладая действительно мощным и производительным процессором, достойными камерами и приятным дизайном. В отличие от многих конкурентов, французский производитель оснастил смартфон HD-экраном, а также модулем LTE. Связь 4G поддерживают далеко не все смартфоны в этом ценовом сегменте, что огромный плюс для этого аппарата.В целом, компании ARCHOS удалось крайне удачно сконструировать эту модель, добившись максимальной производительности, практически, во всем. Можно лишь резюмировать, что 50e Helium – это идеальный смартфон для тех, кто ценит качество и скорость, но не любит переплачивать.

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