ФБР взломало iPhone без помощи Apple



ФБР взломало iPhone без помощи Apple

Как сообщает USA Today, Федеральному бюро расследований (ФБР) удалось получить доступ к заблокированному смартфону стрелка из Сан-Бернардино без помощи Apple. В связи с этим министерство юстиции США отозвало из суда свой иск против калифорнийской компании, в рамках которого федеральные власти пытались обязать "яблочников" написать код для взлома устройства.Известно, что в настоящее время спецслужбы США уже работают с информацией, которая была получена с телефона террориста. В ФБР отказываются представить технические детали или назвать информацию о третьей стороне, которая смогла "вскрыть" iPhone.Ранее американская пресса писала, что Минюст США не нашел ничего лучше, как прибегнуть к помощи хакеров. Однако власти не стали подтверждать или опровергать эту информацию.Напомним, что власти США ведут громкую тяжбу с "яблочной" компанией, требуя помочь в разблокировке смартфона iPhone, принадлежавшего одному из террористов в Сан-Бернардино. Сайед Ризван Фарук и его жена Ташфин Малик убили в декабре 2015 года в Сан-Бернардино 14 человек.Ранее суд Калифорнии распорядился создать программное обеспечение, которое помогло бы ФБР взломать телефон террориста. Apple сопротивляется попыткам получить доступ к зашифрованным данным, заявляя, что это создаст опасный прецедент для нарушения прав пользователей и что аналогичные запросы должны рассматриваться не в суде, а в конгрессе, который должен принять соответствующие законы. В поддержку "яблочной империи" выступили представители большинства американских IT-гигантов, среди которых Google, Facebook и WhatsApp.

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