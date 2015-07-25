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Дума отложила закон об агрегаторах до апреля
17 марта 2016, четверг, 15:16 – БРЯНСК.RU | | Версия для печати
"Поработав с отраслью ближайший месяц, мы сможем понять, можем мы его поддержать или не можем", – добавил депутат. Он также сообщил, что при комитете создана рабочая экспертная группа для проработки технической реализации инициативы, передает ТАСС.
Один из авторов законопроекта, депутат Алексей Казаков ("Справедливая Россия"), пообещал доработать документ в плотном диалоге со СМИ. "Мы будем сотрудничать с отраслью по этому вопросу, – подчеркнул Казаков. – Пока не выработаем единую позицию, двигаться дальше не будем".
По его мнению, законопроект "пойдет только на пользу СМИ". "Мы хотим, чтобы в интернете наши граждане получали максимально правдивую, объективную информацию, а новостные агрегаторы сегодня имеют большое влияние на информационном поле", – сказал депутат.
Предложенные поправки вводят особый правовой режим для интернет–ресурсов, которые собирают, обрабатывают и распространяют информацию – так называемые новостные агрегаторы, с пользовательской аудиторией в интернете свыше миллиона человек. Вести их реестр будет Роскомнадзор.
При этом депутаты хотят обязать новостные агрегаторы "проверять достоверность распространяемой общественно значимой информации". Информация, которая будет признана недостоверной, должна быть удалена по решению Роскомнадзора. Если этого не произойдет, то потенциальному нарушителю придется заплатить штраф: от 400 тысяч рублей для физических лиц до пяти миллионов рублей – для юридических.
Источник:
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