Цукерберг предсказал новую эру компьютеров

В беседе с основателем одного из крупнейших онлайн-ретейлеров Alibaba Джеком Ма в кулуарах форума China Development Forum 2016 глава Facebook высказал мысль, что сейчас есть настольные компьютеры, ноутбуки, смартфоны, однако каждые 15 лет появляется новая вычислительная платформа.
"Некоторые волнуются, что машины вытеснят людей и у них не будет работы. Но машина вряд ли будет такой же, как и человек. Мне кажется, что не стоит волноваться", – цитирует Цукерберга ТАСС. Отметим, что основатель Facebook является сторонником создания искусственного интеллекта, что является главной инновационной целью его компании на 2016 год.
Напомним, что эра компьютеров официально отсчитывается с 40-х годов ХХ века. За это время, если следовать предположению Цукерберга, сменилось пять поколений вычислительных машин. Тем не менее, в 1965 году был открыт так называемый закон Мура, который декларирует стремительное экспоненциальное развитие компьютерной техники после изобретения микросхем.
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