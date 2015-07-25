Цукерберг предсказал новую эру компьютеров



Цукерберг предсказал новую эру компьютеров

В беседе с основателем одного из крупнейших онлайн-ретейлеров Alibaba Джеком Ма в кулуарах форума China Development Forum 2016 глава Facebook высказал мысль, что сейчас есть настольные компьютеры, ноутбуки, смартфоны, однако каждые 15 лет появляется новая вычислительная платформа."Некоторые волнуются, что машины вытеснят людей и у них не будет работы. Но машина вряд ли будет такой же, как и человек. Мне кажется, что не стоит волноваться", – цитирует Цукерберга ТАСС. Отметим, что основатель Facebook является сторонником создания искусственного интеллекта, что является главной инновационной целью его компании на 2016 год.Напомним, что эра компьютеров официально отсчитывается с 40-х годов ХХ века. За это время, если следовать предположению Цукерберга, сменилось пять поколений вычислительных машин. Тем не менее, в 1965 году был открыт так называемый закон Мура, который декларирует стремительное экспоненциальное развитие компьютерной техники после изобретения микросхем.

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