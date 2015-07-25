Что известно о новинках от Apple



Что известно о новинках от Apple

Главной новинкой презентации 21 марта почти наверняка станет бюджетный смартфон с 4-дюймовым экраном. iPhone SE повторяет характеристики и внешний вид iPhone 5S и iPhone 6. Однако у гаджета почти наверняка будут более скоростной процессор, улучшенная камера и возможность использования сервиса мобильных платежей Apple Pay.По слухам источников 9to5mac, iPhone SE будет предлагаться в конфигурациях с 16 и 64 ГБ встроенной памяти и в четырех цветах, как iPhone 6S, включая золотистый и "розовое золото". 12-мегапиксельная камера обеспечит то же качество фотоснимков и видео (в том числе в 4K-разрешении), что и у "осеннего" флагмана, а также поможет снимать "живые фото". Обновлены будут и сотовый модем устройства, и чип, обеспечивающий работу Wi-Fi.Ожидается, что новинка будет стоить в США 450 или 500 долларов за модели с 16 и 64 ГБ памяти соответственно. По данным СМИ, Россия попадет в первую волну начала продаж новинок от Apple, а это значит, что предзаказ гаджетов в нашей стране начнется сразу по окончании их презентации.Также ожидается, что "яблочная империя" покажет новый iPad Air. По некоторым данным, стоимость устройства будет начинаться от 599 долларов, что на 100 долларов дороже, чем базовая модель, однако и память у обновленного iPad Air будет вдвое больше – 32 Гб. Планшет iPad Pro будет поддерживать стилус Apple Pencil, а также портативную клавиатуру Smart Keyboard, которую, как ожидается, также впервые продемонстрируют. У него будет экран – 9,7 дюйма, камера с возможностью записи видео с разрешением 4К.Скорее всего, именно после презентации Apple выпустит финальную версию iOS 9.3 с рядом усовершенствований, а также tvOS 9.2 для новой Apple TV с поддержкой голосового ввода, медиатеки iCloud, Bluetooth-клавиатуры и некоторыми другими улучшениями. Обновят и системное ПО для "маков", Apple Watch, а также программу iTunes для Mac и Windows.

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