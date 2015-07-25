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Что будет с человеком в открытом космосе
25 марта 2016, пятница, 13:30 – БРЯНСК.RU | | Версия для печати
"У человека, вышедшего в открытый космос без скафандра хоть на секунду, в полностью безвоздушном пространстве без шлема из крови мгновенно выйдет азот. Это приведет к тому, что под воздействием космической среды кровь изменит свой состав и закипит", – уверяет Скотт Келли.
Говоря о том, что больше всего гложет космонавта вдали от земли, Келли рассказал, что сильно не хватает ощущения от погружения в воду. В свою очередь Корниленко признался, что выбрал свою профессию по примеру отца, который работал пилотом спасательного вертолета и помогал командирам при реабилитации экипажей космических кораблей во время приземления.
В ответ на вопросы о фильме "Интерстеллар" Корниенко и Келли заявили, что оба смотрели эту картину, и им хотелось бы иметь такую же высокотехнологичную станцию, какая была показана на экранах.
Напомним, российский космонавт Михаил Корниенко и астронавт NASA Скотт Келли, а также Сергей Волков (Роскосмос) – участники годовой космической миссии, которые вернулись на Землю 2 марта этого года. Вместе с ними на МКС работали американец Тимоти Копра, англичанин Тимоти Пик и россиянин Юрий Маленченко. На смену им пришли российские космонавты Алексей Овчинин, Олег Скрипочка и американский астронавт Джеффри Уильямс – он станет командиром 47 экипажа.
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