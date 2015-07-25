Как говорится в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, астрофизиками из Йоркского университета Великобритании обнаружена необычная черная дыра в созвездии Кита, вокруг которой гуляют ураганы, чья скорость всего в пять раз меньше скорости света. Дело в том, что J0230 периодически поглощает звезды, другие небесные тела и газ, и выбрасывает часть захваченной материи в виде джетов – пучков разогретой плазмы, движущихся с околосветовой скоростью.
"Мы имеем дело со скоростями ветров, достигающих 20% от скорости света, что в абсолютных единицах составляет 200 миллионов километров в час. У нас есть основания полагать, что ветры, дующие в окрестностях некоторых других квазаров, имеют даже более высокие скорости", – уверяет один из авторов исследования Джесс Роджерсон.
В ходе изучения черной дыры J0230 ученые смогли не только подтвердить самый быстрый известный науке в ультрафиолетовой области спектра ветер, но и открыли еще один поток, идущий от этого же квазара, но двигающийся с чуть меньшей скоростью, составляющей 140 миллионов километров в час. Пока специалисты доподлинно не знают, чем были порождены эти космические ураганы, однако они надеются, что дальнейшие наблюдения помогут им раскрыть их природу.
По словам астрофизиков, квазарные ветра играют важную роль в формировании галактик. Когда галактика рождается, эти ветра разбрасывают пыль и другую материю по межгалактической среде и тем самым замедляют формирование звезд. Если бы они не существовали, то тогда бы человечество видело гораздо больше звезд в крупных галактиках, чем их есть на самом деле.
Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Тульскому гарнизону Западного военного округа, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему военнослужащему..»
Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Тульскому гарнизону Западного военного округа, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему войсковой части 33842, дислоцированной в г. Тула, ефрейтору Босхаеву Лиджи Сергеевичу..»