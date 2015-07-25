Черная дыра устроила галактический ураган



Черная дыра устроила галактический ураган

Как говорится в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, астрофизиками из Йоркского университета Великобритании обнаружена необычная черная дыра в созвездии Кита, вокруг которой гуляют ураганы, чья скорость всего в пять раз меньше скорости света. Дело в том, что J0230 периодически поглощает звезды, другие небесные тела и газ, и выбрасывает часть захваченной материи в виде джетов – пучков разогретой плазмы, движущихся с околосветовой скоростью."Мы имеем дело со скоростями ветров, достигающих 20% от скорости света, что в абсолютных единицах составляет 200 миллионов километров в час. У нас есть основания полагать, что ветры, дующие в окрестностях некоторых других квазаров, имеют даже более высокие скорости", – уверяет один из авторов исследования Джесс Роджерсон.В ходе изучения черной дыры J0230 ученые смогли не только подтвердить самый быстрый известный науке в ультрафиолетовой области спектра ветер, но и открыли еще один поток, идущий от этого же квазара, но двигающийся с чуть меньшей скоростью, составляющей 140 миллионов километров в час. Пока специалисты доподлинно не знают, чем были порождены эти космические ураганы, однако они надеются, что дальнейшие наблюдения помогут им раскрыть их природу.По словам астрофизиков, квазарные ветра играют важную роль в формировании галактик. Когда галактика рождается, эти ветра разбрасывают пыль и другую материю по межгалактической среде и тем самым замедляют формирование звезд. Если бы они не существовали, то тогда бы человечество видело гораздо больше звезд в крупных галактиках, чем их есть на самом деле.

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