Черная дыра подавилась звездой (видео)

Как говорится в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, астрофизики из университета Саутгемптона (Великобритания), используя высокоскоростную камеру, подключенную к телескопу Уильяма Гершеля на Канарских островах, сумели запечатлеть на видео "насильственный завтрак" знаменитой черной дыры-"монстра" V404 в созвездии Лебедя.
Как говорится в описании ученых к опубликованному видео, один из самых известных микроквазаров проснулся после 26-летней "спячки". "На завтрак" черная дыра-"монстр" предпочла свою многолетнюю спутницу-звезду. Об этом свидетельствуют короткие мощные вспышки, яркость которых превышала силу свечения Солнца примерно в 1000 раз.
"Что интересно, эти вспышки были наиболее яркими в те моменты, когда черная дыра пожирала материю особенно активно. Мы предполагаем, что "насильственное кормление" черной дыры ее спутницей-звездой привело к тому, что черная дыра периодически "давилась" пожираемой материей и выплевывала часть ее в виде быстро движущегося джета", – объясняет автор открытия Пошак Ганди из университета Саутгемптона.
Напомним, что система V404 в созвездии Лебедя расположена примерно в шести тысячах световых лет от Земли, что по космическим меркам не так уж далеко. Объект был открыт в 30-х годах прошлого века и с тех пор пережил три мощных вспышки, благодаря чему специалисты смогли изучить его структуру. Ученые выяснили, что V404 представляет собой пару из обычной звезды с массой примерно в 0,7 Солнца и черной дыры, которая примерно в девять раз тяжелее нашего светила.
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