Бюджетный iPhone получил конкурента

Как пишет портал GSMArena, мощный ответ еще не представленному широкой публике четырехдюймовому смартфону iPhone SE уже готовит Samsung. Близкие к производителю источники рассказали, что новый Galaxy S7 mini будет чуть меньше своего "старшего брата" и получит 4,6-дюймвый экран (720р), процессор Snapdragon 820 или Exynos 8890, три гигабайта оперативной памяти, 12-мегапиксельную камеру и корпус толщиной 9,9 миллиметра.
По слухам, Galaxy S7 mini будет обладать "перископическим объективом" с возможностью трехкратного оптического увеличения. Как бы то ни было, сведения о выпуске мини-модели Galaxy S7 могут и не подтвердиться, как в случае с предыдущим флагманом южнокорейской компании. Последняя на сегодняшний день "уменьшенная" версия смартфона – S5 Mini увидела свет в 2014 году. Дизайном, начинкой и даже программным обеспечением она почти не отличалась от своего "старшего брата".
Напомним, что компания Apple разослала журналистам приглашение на презентацию своих новинок, которая состоится 21 марта в Купертино. Публике будут представлены бюджетный смартфон и усовершенствованный планшет. Предположительно, iPhone SE внешне будет выглядеть так же, как iPhone 5S, но получит улучшенные характеристики. Ожидается, что российские пользователи смогут получить "яблочные" новинки в так называемой первой волне продаж.
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