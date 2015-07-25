Британские военные испытали плащ-невидимку

Как пишет газета Daily Telegraph, плащ-невидимка, созданный на основе трехмерного материала Vatec, вышел на уровень практического применения. Эта разработка американской компании VCS способна заменить собой специальную краску, тепловые отражатели и прочие элементы маскировки, которую снайперы используют для сокрытия себя от взора противника.
По своему виду "плащ" из Vatec напоминает груды камней или скалы, которые выглядят трехмерными благодаря структуре этой ткани и тому, как она взаимодействует со светом и теплом. Британские военнослужащие заявляют, что подобные маскирующие устройства делали их полностью незаметными для коллег, пытавшихся их найти на полигоне, даже в тех случаях, когда те использовали тепловизоры.
Отметим, что в последние годы физики создали множество устройств, позволяющих делать объекты невидимыми в том или ином диапазоне излучения. Как правило, функциональность таких плащей-невидимок крайне ограничена – некоторые из них умеют прятать только двухмерные предметы, другие работают лишь при ограниченном угле обзора или строго заданной температуре. Частичная невидимость обеспечивается свойствами, так называемых метаматериалов – специальных соединений с экзотическими оптическими свойствами.
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