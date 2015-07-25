Британские ученые потеряли череп Шекспира



Британские ученые потеряли череп Шекспира

Слухи о том, что череп Шекспира отделен от скелета и утерян, появились спустя примерно 250 лет после его смерти в 1616 году. Считается, что драматург похоронен в церкви Святой Троицы в городе Стратфорд-апон-Эйвон рядом с могилами жены и других членов его семьи. Однако, могилу Шекспира никогда не вскрывали, и теперь впервые было проведено ее сканирование."С развитием радиолокации и геофизических методов появляется все больше вопросов. Сканирование предоставляет свидетельства таинственного и значительного вмешательства в захоронение. Используя георадар для исследования предполагаемой могилы Шекспира, ученые обнаружили, что череп, по-видимому, отсутствует", – цитирует ТАСС руководителя исследования Кевина Коллса из Стаффордширского университета.По мнению ученого, могила Шекспира могла быть разграблена еще в 1879 году охотниками за трофеями, которые подняли надгробный камень и похитили череп. При этом другая половина захоронения не потревожена. "Мы уверены в том, что останки находятся в могиле", – уверяет археолог.Отметим, что проведение исследования приурочено к большой дате – в этом году во всем мире отмечается 400-летие со дня смерти Шекспира. Считается, что, вернувшись после долгих лет жизни в Лондоне в родной для него Стратфорд, он умер в свой 52-й день рождения – 23 апреля 1616 года, и похоронен в той же самой церкви, где его крестили.

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