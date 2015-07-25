Британские ученые потеряли череп Шекспира

Слухи о том, что череп Шекспира отделен от скелета и утерян, появились спустя примерно 250 лет после его смерти в 1616 году. Считается, что драматург похоронен в церкви Святой Троицы в городе Стратфорд-апон-Эйвон рядом с могилами жены и других членов его семьи. Однако, могилу Шекспира никогда не вскрывали, и теперь впервые было проведено ее сканирование.
"С развитием радиолокации и геофизических методов появляется все больше вопросов. Сканирование предоставляет свидетельства таинственного и значительного вмешательства в захоронение. Используя георадар для исследования предполагаемой могилы Шекспира, ученые обнаружили, что череп, по-видимому, отсутствует", – цитирует ТАСС руководителя исследования Кевина Коллса из Стаффордширского университета.
По мнению ученого, могила Шекспира могла быть разграблена еще в 1879 году охотниками за трофеями, которые подняли надгробный камень и похитили череп. При этом другая половина захоронения не потревожена. "Мы уверены в том, что останки находятся в могиле", – уверяет археолог.
Отметим, что проведение исследования приурочено к большой дате – в этом году во всем мире отмечается 400-летие со дня смерти Шекспира. Считается, что, вернувшись после долгих лет жизни в Лондоне в родной для него Стратфорд, он умер в свой 52-й день рождения – 23 апреля 1616 года, и похоронен в той же самой церкви, где его крестили.
Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Тульскому гарнизону Западного военного округа, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему военнослужащему..»
Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Тульскому гарнизону Западного военного округа, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему войсковой части 33842, дислоцированной в г. Тула, ефрейтору Босхаеву Лиджи Сергеевичу..»