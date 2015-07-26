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Британские ученые "подсели" на ЛСД

29 марта 2016, вторник, 19:44 – БРЯНСК.RU   |     |  Версия для печати
Британские ученые "подсели" на ЛСД
Британские ученые "подсели" на ЛСД
Группа ученых в Университете Данди несколько лет проводила эксперименты с психоделическими наркотиками. Добровольцам давали либо ЛСД, либо плацебо, а затем подробно записывали их ощущения и мысли. Результаты никого не удивили: люди, употребляющие наркотик, меньше зацикливались на своем прошлом.

Как уверяют ученые, употребление ЛСД позволит пациенту на некоторое время забыться и не думать о плохих вещах. Именно избавление от негативных воспоминаний и навязчивых мыслей помогает как женщинам, так и мужчинам вернуться к нормальной жизни после тяжелой депрессии, говорят медики.

Авторы исследования, опубликованного в издании Good, уверяют, что ЛСД помогает в процессе восстановления нервной системы. Употребляли ли сами ученые наркотики, не сообщается. Однако, в связи с полученными результатами, они намерены подробнее изучить влияние сильных психоделических препаратов на человеческий организм.

Отметим, что это далеко не первое исследование на тему влияния наркотиков на организм человека. Ранее коллектив британских медиков из Имперского колледжа Лондона провел опыты по использованию ЛСД для борьбы с рядом психических расстройств. В этих исследованиях приняли участие порядка 20 добровольцев, в том числе сами врачи. Как уверяют ученые, терапевтический потенциал ЛСД может найти подтверждение, если во время опытов им удастся увидеть изменения в работе мозга, которые будут нейтрализовать различные аномалии, связанные с депрессией или наркозависимостью.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни.ру

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