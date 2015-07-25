Американцы прячут 30-метровый НЛО в Неваде



Американцы прячут 30-метровый НЛО в Неваде

Власти США скрывают от общественности 30-метровый НЛО в "Зоне S4", которая находится в Неваде неподалеку от "Зоны-51". К таким выводам пришел уфолог и сторонник заговоров Скотт Уоринг после проведенного расследования.Осуществил американец это с помощью Google Maps еще в 2010 году. Уоринг утверждает, что 30-метровый имеет форму окружности и хранится в ангаре и регулируемым климатом. Однако военные США пока не могут заставить его взлететь. В своем сообщении Уоринг сравнил эту машину с "Тысячилетним соколом" из "Звездных войн", пишет Daily Mail.Дни.Ру писали, что кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон пообещала американцам в случае ее избрания рассекретить данные о неопознанных летающих объектах. По словам главы ее предвыборного штаба Джона Подеста, политик хочет, чтобы люди знали правду об НЛО.Однако экспертами был поставлен вопрос, почему она не выступала за публикацию подобных материалов, когда была госсекретарем. Как замечают американские СМИ, предвыборная гонка становится все жарче, раз дело дошло до НЛО.

БРЯНСК.RU