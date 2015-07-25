Брянчанки отличились на фестивале женского спорта
Ирина Дубогрызова
В городе Анапе завершился всероссийский фестиваль женского спорта под названием «Красота, грация, идеал».
Участие в соревнованиях принимали представительницы прекрасного пола более чем из 10 регионов России. Честь Брянска и области защищали девушки из спортивного комбината «Спартак» (Фокинский район Брянска). Выступили они успешно. Первое место в настольном теннисе заняла Наталья Новикова. Первой в плаванье стала Ирина Дубогрызова. Она же стала обладательницей титула «Мисс идеал».
Отметим, что фестиваль женского спорта «Красота, грация, идеал» проводится уже в 15 раз. Его цели – привлечение женщин к регулярным занятиям физкультурой и спортом, укрепление их здоровья, установление между участницами дружеских и деловых контактов.
БРЯНСК.RU
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