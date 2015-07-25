

Динамовцы не сумели обыграть пензенский «Зенит» 22-9-2015, 10:45 Матч между командами «Динамо-Брянск» и «Зенит-Пенза» состоялся 21 сентября 2015 года в рамках 10-го тура первенства России в ПФЛ..»

Поединок Непомнящего и Накамуры завершился скандалом 21-9-2015, 14:35 Именитый брянский гроссмейстер Ян Непомнящий принял участие в Кубке мира по шахматам, который проходит в Баку..»

На праздновании Дня города выступили брянские спортсмены 17-9-2015, 16:50 17 сентября 2015 года на площади Ленина в Брянске состоялся большой спортивный праздник под названием «Здоровый город»..»



Бегунья Нина Морозова успешно выступила в Париже 16-9-2015, 16:35 В столице Франции завершился международный турнир по легкой атлетике. Брянская спортсменка сумела взойти на пьедестал почета..»

Брянчанки отличились на фестивале женского спорта 16-9-2015, 11:35 В городе Анапе завершился всероссийский фестиваль женского спорта под названием «Красота, грация, идеал»..»

Минаков встретится на ринге с бразильцем Мондрагоном 15-9-2015, 12:15 Турнир «Fight Nights Dagestan» будет проходить 25 сентября текущего года в Каспийске, в спортивном комплексе имени Али Алиева..»