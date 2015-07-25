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Жительница Брянска организовала в Москве игровой клуб

17 сентября 2015, четверг, 15:30 – БРЯНСК.RU   |   Комментарии: 0   |  Версия для печати

Столичные сотрудники правоохранительных органов расследуют уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Некоторое время назад стражи порядка обнаружили в доме по Измайловскому шоссе игровой клуб. Во время проверки там находилось 11 человек. Люди в форме изъяли 20 единиц игорного оборудования. Вскоре было возбуждено уголовное дело по статье 171.2 «Незаконные организация и проведение азартных игр».

В ходе расследования выяснилось, что организаторами нелегального бизнеса являются 31-летняя жительница Брянска и 19-летняя москвичка, рассказали корреспонденту газеты БРЯНСК.RU в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве. Расследование продолжается.

БРЯНСК.RU

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