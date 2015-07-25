В брянском цирке хищники полмесяца не получали еду

Пантеры и леопарды знаменитой дрессировщицы Марицы Михайловны Запашной вынуждены были голодать в течение двух недель.Как оказалось, чиновники Росгосцирка не перечисляли в Брянский цирк денег на питание и содержание хищников. Лишь на днях финансовые средства поступили. После вынужденной голодовки животным наверняка потребуется продолжительная реабилитация, а некоторым – и медицинская помощь. О дальнейшем выделении денег сказать что-либо определенное нельзя. Как сообщает газета Ruscircus.ru, финансирование может прекратиться 1 октября.К слову сказать, это не первый случай в Росгосцирке. Ранее с дрессировщиками Сергеем Герасимовым и Павлом Кудрей поступили подобным образом.

БРЯНСК.RU