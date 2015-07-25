Мошенник оставил приятеля без автомобиля
В Брасовский районный суд передано уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в крупном мошенничестве.
В начале 2014 года потерпевший дал обвиняемому свою машину «Хендай Солярис» – во временное пользование. Также он вручил ему паспорт транспортного средства. Автовладелец не подозревал, что товарищ задумал провернуть аферу. Злоумышленник подделал документы и в феврале 2014 года продал иномарку в Брянске. Полученные деньги – более 500 тысяч рублей – этот человек прикарманил.
Теперь участь обвиняемого будет решаться в Брасовском районном суде, куда недавно поступили материалы уголовного дела. Санкция статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере» предусматривает до шести лет лишения свободы, рассказали корреспонденту газеты БРЯНСК.RU
в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
БРЯНСК.RU
22-9-2015, 12:25 Шутник разыграл новозыбковских пожарных
Утром 21 сентября 2015 года в МЧС позвонил неизвестный и сообщил о том, что в населенном пункте Величко Новозыбковского района полыхает магазин..»
15-4-2016, 12:43В Туле за неуставные взаимоотношения осужден десантник
Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Тульскому гарнизону Западного военного округа, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему войсковой части 33842, дислоцированной в г. Тула, ефрейтору Босхаеву Лиджи Сергеевичу..»
3-4-2016, 19:32 С пластиковыми окнами вы будете дышать по-новому
Пластиковые окна сегодня занимают одно из лидирующих положений по популярности, так как сочетают в себе высокое качество, элегантный внешний вид и оптимальную ценовую политику..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
комментариев - 2, 8-11-2016В Брянской области катастрофически не хватает рабочих рук
комментариев - 1, 20-7-2016Автоинспекторы просят брянцев жаловаться на плохие дороги
комментариев - 19, 23-11-2015Не забудем! Не простим!
комментариев - 1, 18-9-2015Главой Стародубского района избран Владимир Ковалев
комментариев - 1, 24-8-2015На ярмарках выходного дня брянцы расхватали картофель
комментариев - 1, 23-8-2015Брянская красавица и ее жених предстали перед судом
комментариев - 1, 19-8-2015Брянские любители роскошных авто заплатят 17 миллионов рублей
комментариев - 8, 18-8-2015На выборах губернатора Брянской области победил Богомаз
комментариев - 3, 12-8-2015В Советском районе Брянска запланирован ремонт дворов
комментариев - 4, 12-8-2015Сражаться за губернаторское кресло продолжат три кандидата
комментариев - 2, 11-8-2015Роскомнадзор начал охоту на мат в СМИ
комментариев - 1, 26-7-2015Денину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями
комментариев - 1, 25-7-2015В Брянске маршрутчик покалечил ребенка-пассажира
РЕКЛАМА
Извините, прогноз временно недоступен.