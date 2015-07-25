Мина пролежала в лесу под Унечей 70 лет
15 сентября 2015 года на территории Унечского района был обезврежен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
Утром в ГУ МЧС по Брянской области поступило сообщение, что в лесном массиве (на 146 километре трассы Брянск – Новозыбков) найден подозрительный предмет. На указанное место прибыли сотрудники Брянского пожарно-спасательного центра. Они определили, что обнаружена минометная мина времен Великой Отечественной войны. Иными словами, она ржавела на протяжении семи десятилетий. Спасатели изъяли и обезвредили опасную находку, рассказали корреспонденту газеты БРЯНСК.RU
в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
Спасатели напоминают: при обнаружении взрывоопасного предмета нужно немедленно обратиться в полицию и указать место обнаружения. Чтобы самому не забыть это место, желательно установить там какие-либо знаки из подручных материалов. И самое главное – к найденным предметам категорически запрещается прикасаться. В противном случае последствия могут быть трагическими.
БРЯНСК.RU
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