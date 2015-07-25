Клинчане изрезали собутыльника, а труп выбросили

В Брянском областном суде будет решаться участь двух мужчин 34 и 31 года, обвиняемых в убийстве 23-летнего собутыльника.По версии следствия, кровавая драма разыгралась вечером 27 ноября 2014 года в клинцовском селе Займище. Трое мужчин находились в гараже и распивали спиртное. В ходе застолья между ними возникла ссора, и двое принялись избивать товарища ножами (нанесли более 30 ударов). От полученных ранений 23-летний скончался, а душегубы сбросили бездыханное тело в канализационный люк.Вскоре агрессивные любители спиртного были задержаны. Стражи порядка возбудили в отношении них уголовное дело по статье 105 «Убийство, совершенное группой лиц». В ближайшее время материалы будут переданы в Брянский областной суд для рассмотрения по существу.

БРЯНСК.RU