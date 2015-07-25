Япония потеряла спутник вслед за США



Япония потеряла спутник вслед за США

Специалисты японского космического агентства JAXA не могут установить связь с рентгеноастрономическим спутником Astro-H. Аппарат перестал отвечать на сигналы с Земли 26 марта. Известно, что в офисе JAXA по этому поводу прошло закрытое заседание, итоги которого не разглашаются, сообщает РИА Новости.Основная версия специалистов – японский спутник мог пострадать в результате столкновения с космическим мусором или нештатной ситуации на борту. По некоторым данным, у него могла разрядиться батарея, а солнечная панель при этом вовремя не раскрылась.Ранее, 27 марта Пентагон сообщил о пропаже спутника Flight 19, который был запущен на орбиту несколько лет назад. Связь с ним была потеряна 11 февраля, все попытки ее восстановить завершились неудачей. Как уверяют в NASA, этот спутник предназначался, прежде всего, для прогноза погоды и метеорологических исследований, а также планирования военных операций.Что касается японского рентгеноастрономического спутника, то Astro-H, созданный компанией Mitsubishi Heavy Industries совместно с JAXA и NASA имеет цилиндрическую форму и весит 2,7 тонны, что делает его самым тяжелым научным спутником Японии. С его помощью ученые изучали процессы во Вселенной, невидимые для обычного глаза, например при высокой температуре взрыва сверхновой звезды, в "черных дырах" и ядрах галактик. Известно, что ранее Япония запустила пять таких спутников.

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