Япония потеряла спутник вслед за США

Специалисты японского космического агентства JAXA не могут установить связь с рентгеноастрономическим спутником Astro-H. Аппарат перестал отвечать на сигналы с Земли 26 марта. Известно, что в офисе JAXA по этому поводу прошло закрытое заседание, итоги которого не разглашаются, сообщает РИА Новости.
Основная версия специалистов – японский спутник мог пострадать в результате столкновения с космическим мусором или нештатной ситуации на борту. По некоторым данным, у него могла разрядиться батарея, а солнечная панель при этом вовремя не раскрылась.
Ранее, 27 марта Пентагон сообщил о пропаже спутника Flight 19, который был запущен на орбиту несколько лет назад. Связь с ним была потеряна 11 февраля, все попытки ее восстановить завершились неудачей. Как уверяют в NASA, этот спутник предназначался, прежде всего, для прогноза погоды и метеорологических исследований, а также планирования военных операций.
Что касается японского рентгеноастрономического спутника, то Astro-H, созданный компанией Mitsubishi Heavy Industries совместно с JAXA и NASA имеет цилиндрическую форму и весит 2,7 тонны, что делает его самым тяжелым научным спутником Японии. С его помощью ученые изучали процессы во Вселенной, невидимые для обычного глаза, например при высокой температуре взрыва сверхновой звезды, в "черных дырах" и ядрах галактик. Известно, что ранее Япония запустила пять таких спутников.
Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Тульскому гарнизону Западного военного округа, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему военнослужащему..»
Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Тульскому гарнизону Западного военного округа, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему войсковой части 33842, дислоцированной в г. Тула, ефрейтору Босхаеву Лиджи Сергеевичу..»